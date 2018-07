Le président Trump considère l'attribution des sièges de la Cour suprême comme l'une des tâches les plus importantes de son mandat. Il s'agit de sa deuxième nomination depuis son investiture.

Un peu plus à droite

Brett Kavanaugh, âgé de 53 ans, est membre de la Cour d'appel du District de Columbia depuis 2006.

Conseiller de la Maison-Blanche sous la présidence Bush, il avait auparavant travaillé pour le compte de Kenneth Starr, l'avocat qui a enquêté sur l'ancien président démocrate Bill Clinton dans les années 1990. Sa confirmation au poste qu'il occupe actuellement avait donné lieu à une longue bataille politique.

« Personne aux États-Unis n’est plus qualifié ou plus méritant », a avancé le président après avoir résumé la feuille de route de Brett Kavanaugh et vanté l'implication de celui-ci dans sa communauté.

Durant son discours, qui a suivi celui du président, le juge a insisté sur son respect pour la Constitution des États-Unis et sur l'importance de celle-ci dans la protection des libertés individuelles.

Il a rendu hommage à ses parents, tous deux avocats, qui étaient présents dans la salle. Il a également remercié ses deux filles et sa femme, Ashley Estes Kavanaugh, ancienne secrétaire personnelle du président George W. Bush.

Catholique, Brett Kavanaugh a mentionné le bénévolat qu'il fait au sein de sa communauté religieuse.

Le successeur d'Anthony Kennedy ne changera pas l'orientation idéologique de la Cour suprême, dont cinq des neuf juges sont de sensibilité conservatrice, mais pourrait la faire pencher un peu plus à droite. Le juge Kennedy a parfois basculé dans le camp libéral sur des questions sociales telles que l'avortement ou les droits des homosexuels.

Âgé de 81 ans, il a annoncé le 27 juin son intention de prendre sa retraite le 31 juillet.