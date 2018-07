Ce nouvel établissement, qui accueillera des élèves de la maternelle à la sixième année ainsi qu’un programme de prématernelle, portera le nom d’« École Mer et Monde ».

Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) a reçu 93 soumissions et en a retenu cinq. Un comité d’évaluation a voté pour la proposition gagnante, samedi dernier à Pubnico-Ouest.

La personne ayant soumis la proposition retenue sera d’ailleurs invitée à l’inauguration officielle de l’école.

En plus de faire référence à la proximité de l'océan, l’expression « Mer et Monde » souligne le caractère multiethnique de l’école, met en valeur l’ouverture sur le monde et sur la francophonie mondiale, et réitère la promesse d’offrir aux francophones de la Nouvelle-Écosse une éducation en français de première qualité, fait valoir le CSAP.

L’École Mer et Monde, qui prévoit accueillir environ 250 élèves la première année, sera située au 5750, rue Atlantic à Halifax. Elle sera louée pendant trois ans à l’école anglophone Halifax Grammar School, et est située dans le quartier sud de la péninsule, à proximité des universités Dalhousie et Saint Mary's.

Les parents francophones d’Halifax font pression depuis plus de deux ans pour obtenir une nouvelle école au centre de la capitale. Les écoles francophones existantes sont situées en périphérie et sont surpeuplées, selon les parents.