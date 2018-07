Le magasin Gone Hollywood Video à Comox a survécu à tous ses compétiteurs. Ce n’est pas l’absence de demande qui cause sa fermeture, c’est les difficultés à obtenir des copies physiques de films.

Le propriétaire Kevin Dol dit qu’il ne lui reste aucune option, car son fournisseur principal cesse ses opérations. « J’ai dit que je continuerais jusqu’à ce qu’on me force la main et c’est essentiellement ce qui est arrivé », dit-il.

Il faudrait que M. Dol trouve plusieurs nouveaux petits fournisseurs afin de remplacer son ancien fournisseur et offrir une bonne sélection dans son magasin. Le propriétaire a pris la décision que ça ne valait pas la peine.

La décision lui fait de la peine en partie parce qu’un grand nombre de ses clients sont restés fidèles au magasin malgré la popularité croissante de la diffusion en ligne de films.

Selon M. Dol, le magasin a survécu pendant plus de 10 ans grâce à la touche personnelle que ses employés offrent lors de la location de films. « On offre beaucoup de conseils sur les films, dit-il. On s’assurait de les visionner et on obtenait beaucoup de vidéos indépendants. »

M. Dol dit avoir remarqué une diminution légère des affaires après le lancement de Netflix il y a quelques années, mais affirme qu’il y a eu une reprise de locations récemment quand les gens ont eu la réalisation que tous les films ne sont pas disponible en ligne.

Les films indépendants et étrangers sont parmi les plus polaires à Gone Hollywood Video. Le film britannique Death at a Funeral est le film le plus loué du magasin.

Gone Hollywood Video fermera officiellement ses portes à la fin du mois d’août. Entre-temps, 12 000 DVDs et jeux vidéos doivent être vendus.

Kevin Dol affirme que ce sont les clients qui vont lui manquer le plus, dont plusieurs qui voyagent depuis Mount Washington ou Campbell River pour se rendre au magasin. « J’ai vu des enfants depuis le jour de leur naissance devenir des adolescents à qui je loue encore des films. »