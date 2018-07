C'est associé à des feux en Abitibi et dans le Nord-est ontarien, donc c'est de la fumée qui est transportée depuis une bonne distance, et ça vient affecter la visibilité et la qualité de l'air dans le Bas-Saint-Laurent précise le météorologue, Simon Legault.

Selon Environnement Canada, des concentrations élevées de particules fines sont prévues et entraîneront une mauvaise qualité de l'air jusqu'à la nuit de lundi.

Demain, les vents devraient avoir une direction différente et avec les vents du nord-ouest, ça va venir nettoyer ce panache, donc l'avertissement devrait être levé dans la nuit selon M. Legault.

Environnement Canada conseille aux enfants asthmatiques et aux personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques d’éviter les activités physiques intenses à l’extérieur jusqu’à la levée de l’avertissement.