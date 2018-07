Un texte d’Édith Drouin

Sur les vidéos captées par la caméra du tableau de bord de Réjean St-Pierre, des automobilistes attendent à la toute dernière minute avant de dépasser son camion, lorsque la voie de dépassement rétrécit.

Certains évitent de justesse les véhicules qui arrivent en sens inverse.

Si ces images filmées entre l'automne 2016 et aujourd'hui semblent spectaculaires, Réjean St-Pierre affirme être témoin de ce genre de dépassements chaque fois qu’il emprunte la route 185.

Ils prennent des chances, “ah j’ai le temps, j’ai le temps”, puis ils se font prendre en sandwich et bien souvent, moi je prends l’accotement pour éviter le pire. Réjean St-Pierre, camionneur

Le camionneur a pu observer ce genre de comportement sur diverses routes secondaires partout au Canada au cours de sa carrière, mais affirme que le problème est encore plus prononcé sur la route 185.

Il l’associe à la témérité des automobilistes et à la circulation parfois dense sur la route qui relie le Québec à l’Est canadien.

Réjean St-Pierre est convaincu que ce n’est pas la route 185 qui est dangereuse, mais bien le comportement des automobilistes qui l’utilisent. C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles il filme ses trajets en continu depuis plus de six ans à l'aide d'une caméra installée sur son tableau de bord. Selon lui, de plus en plus de camionneurs utilisent cette méthode pour se protéger en cas d’accident.

Présence policière

Pour sensibiliser les utilisateurs de la route à adopter une conduite plus prudente, la Sûreté du Québec (SQ) doit assurer une présence accrue sur la route 185, selon le camionneur.

Réjean St-Pierre affirme que le faible nombre d’autopatrouilles est un sujet de discussion fréquent chez les camionneurs, qui disent en voir davantage sur l’autoroute 20 notamment.

Ça manque énormément sur la 185. [...] [Les policiers] vont venir quand il y a un accident qu’il y a de la tôle froissée et des morts, parce qu’on ne les voit jamais. Réjean St-Pierre, camionneur

De son côté, la SQ indique que les deux postes de police qui couvrent la région sont au courant de la problématique depuis plusieurs mois et que leurs patrouilleurs interviennent sur la route 185.

Le porte-parole de la SQ n’a pas été en mesure d’indiquer si des mesures supplémentaires avaient été mises en place au cours des derniers mois pour contrer le problème. Il précise toutefois que les automobilistes doivent respecter la signalisation routière et que les dépassements dangereux sont interdits.