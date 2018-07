Un texte de Jean-Loup Doudard

Dans une publication Facebook vendredi, le maire de Timmins a indiqué que le déficit pourrait se situer entre 1,6 et 1,8 million de dollars. Ces chiffres n'ont pas été confirmés et le département des finances fournira les chiffres finaux bientôt, dit-il.

Le directeur municipal, Dave Landers, doit d’ailleurs présenter un rapport mardi au conseil municipal.

En entrevue à Radio-Canada, le maire dit être conscient du coût engrangé par le festival.

Un tiers parti a évalué les retombées à 10 M$ l’année dernière, ça sera moins cette année. Mais il y a un impact sur le tourisme, quand on voit que des gens sont venus de 17 États américains et 9 provinces canadiennes. Steve Black, maire de Timmins

Les festivaliers attendent en ligne pour voir le spectacle de la Saint-Jean à Timmins. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard

Si l’on divise également le déficit de l’événement, la facture s’élève à peu près à 90 dollars par ménage, dit-il. Cependant, le festival sera tabulé dans le budget de la ville comme n’importe quelle autre dépense municipale. Il est donc possible que le budget municipal affiche un surplus, comme l’année dernière.

Suffisamment de retombées économiques?

Cette année, des festivaliers sont venus de 300 villes différentes pour voir jouer Bryan Adams et Arkells, entre autres. Ces gens dépensent dans les commerces de la ville, parfois pendant les 8 jours du festival.

La chambre de commerce de Timmins a mené un sondage auprès de ses 600 membres pour évaluer le niveau d’activité économique pendant le festival. Les résultats ne sont pas encore compilés, mais un sondage identique l’année dernière révèle que les commerces réalisent des bénéfices modestes.

[Les membres] qui ont noté une augmentation des bénéfices les placent entre 1 et 25 pour cent pour la semaine. Donc, c’est perceptible et pas nécessairement marginal. Nick Stewart, directeur des communications pour la chambre de commerce de Timmins

En plus des restaurants et des hôtels, les fournisseurs et les entreprises rattachés au festival ont connu une hausse de leurs bénéfices. Selon le maire, les agents des artistes de Stars and Thunder ont exprimé un intérêt pour une prochaine édition.

Le festival Stars and Thunder se déroule au parc Hollinger, surplombé par la mine à ciel ouvert du même nom, de la compagnie Goldcorp. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard

Il est cependant trop tôt pour parler du développement d’une réelle industrie culturelle à Timmins, selon Nick Stewart, malgré l’apparition de nouveaux festivals comme Rock on the River.

Je crois que ça indique qu’il y a un appétit pour ce genre de choses et il y a sûrement un intérêt dans le secteur des affaires pour cela (...), mais il faudra plusieurs années pour voir s’il y aura un effet tremplin grâce à Stars and Thunder.

Enjeu d’élections

La troisième édition de festival, si édition il y aura, sera organisée par le prochain conseil municipal de Timmins.

Les élections municipales ontariennes se tiennent le 22 octobre, et déjà le maire Steve Black prend position en faveur d’un troisième essai.

Ça crée vraiment un sens de fierté dans la communauté, mais en même temps, nous avons essuyé une grosse perte cette année. Alors si l'on peut réévaluer, et trouver un meilleur modèle, j’appuie complètement cette option.

Daniel Fortier, candidat à la mairie de Timmins. Photo : Daniel Fortier/Facebook

Son seul adversaire pour l’instant, Daniel Fortier, croit qu'il faudra peut-être réduire la durée de l'événement à trois ou quatre jours, au lieu de huit, en ajoutant que la décision reviendra à l’ensemble des citoyens et pas seulement au maire.

Trevor Hurtig, l’un des organisateurs du Thunder Bay Blues Festival, note qu’il est normal pour un nouveau festival d’avoir des débuts difficiles. Malgré ses 17 ans d’existence et un regain d’intérêt depuis quelques années, son événement est toujours à risque de perdre de l’argent.

On n'est jamais confortable. Si nous n’avons pas toutes les pièces du puzzle l’année prochaine, comme des bons artistes, on pourrait se trouver dans une situation où il faudrait tout recommencer à zéro. Trevor Hurtig, organisateur du Thunder Bay Blues Festival

Les autres conseillers ne se sont pas prononcés publiquement sur l’avenir du Stars and Thunder depuis la conclusion de l’événement.

La rencontre du conseil municipal mardi soir sera donc l’occasion pour les conseillers qui se représentent de se positionner sur un enjeu qui aura semé la controverse dans la ville au coeur d’or depuis le début.

Les conseillers Walter Wawrzaszek, Veronica Farrell et Pat Bamford se sont déjà lancés dans la course pour leur réélection. La période de mise en candidature se termine le 27 juillet à 14 h.