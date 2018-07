Le rendez-vous a eu lieu au cours du week-end dernier, dans son appartement. Souriant, M. Winnicki partage les détails de sa nouvelle vie.

L’ex-consultant en marketing, qui avait tout perdu en raison de l’épuisement professionnel et de la dépression, a décidé de laisser sa créativité s’exprimer.

« Armand Vaillancourt disait : “ Si un artiste n’est pas engagé, ce n'est pas un artiste. C'est un gosseux de bebelles ”. Moi j'ai bien aimé l'expression “ gosseux de bebelles ”, alors j'ai même pensé faire une carte de visite avec ça », raconte l’artiste.

Photos, objets usuels transformés, montages disjonctés : Nicolas Winnicki espère que ses oeuvres hétéroclites seront un jour exposées ou encore achetées.

Il n'est pas encore tiré d'affaire, mais sa vision de la vie, elle, est transformée.