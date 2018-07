Depuis lundi matin, des voies réservées sont en place à l’heure de pointe, en direction ouest, sur la rue Notre-Dame est et sur le boulevard René-Lévesque, dans les arrondissements de Ville-Marie et de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Rue Notre-Dame, la voie réservée se trouve entre l’avenue Georges V et la rue Beaurivage. Elle fonctionne du lundi au vendredi entre 6 h 30 et 9 h.

Boulevard René-Lévesque, la voie se situe entre l’avenue Papineau et la rue Berri. Elle est disponible entre 6 h 30 et 9 h 30 et entre 15 h 30 et 18 h 30.

La STM indique aussi que de nouveaux feux prioritaires pour bus seront installés au cours des prochains mois sur la rue Notre-Dame est.

Ces mesures ont le potentiel de réduire les temps de transport de 10 %, indique la STM. Elles s’appliqueront à quelque 10 000 déplacements quotidiens sur les lignes suivantes :

22 – Notre-Dame,

86 – Pointe-aux-Trembles,

150 – René-Lévesque,

189 – Notre-Dame,

410 – Express Notre-Dame,

430 – Express Pointe-aux-Trembles,

487 – Express Bout-de-l’Île.

Les travaux pour la mise en place de ces mesures sont financés par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.