À première vue, ce petit invertébré marin semble bien simple : un cylindre surmonté de tentacules. Mais derrière cette simplicité se cache un animal pour le moins complexe.

La chercheuse Heather Marlow et ses collègues pensent que leurs recherches vont permettre de mieux comprendre comment les cellules se sont diversifiées et regroupées sous forme d'organes au fil de l'évolution.

À gauche : une anémone de mer, Nematostella vectensis. Au centre : cellules vivantes (vertes) et mortes (rouges) isolées après dissociation. À droite : neurones de N. vectensis révélés par l’expression spécifique d’un marqueur transgénique. Photo : Institut Pasteur

« Quand le génome de l'anémone de mer a été séquencé en 2007, on a découvert qu'il était très similaire à celui de l'homme, tant pour ce qui est du nombre de gènes, avec environ 20 000 gènes, que de l'organisation », explique Heather Marlow.

Selon Mme Marlow, ces similarités font de l'anémone de mer un modèle idéal pour étudier le génome animal et « comprendre les interactions qui se jouent entre les gènes ».

En outre, il s'agit d'un petit invertébré marin facile à maintenir en laboratoire, qui possède un génome suffisamment simple pour en étudier les rouages et suffisamment proche de celui de l'humain pour en tirer des enseignements.

La branche évolutive des cnidaires, à laquelle appartiennent les anémones, s'est séparée de celle des bilatériens, autrement dit de la plupart des autres animaux y compris l'humain, il y a plus de 600 millions d'années.