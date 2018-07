Richard Biggar dit avoir tout vu : des collègues ensanglantés ou gisants inconscients, des visages souillés d’excréments, un détenu pendu dans sa cellule. Lui-même raconte qu’il a été frappé au visage, qu’on l’a poussé dans les escaliers, et qu’on lui a lancé de l’urine.

L'ancien agent a remis sa démission en mai, après neuf ans de service à l’établissement correctionnel Central Nova Scotia, situé dans le parc industriel Burnside à Dartmouth. Ouverte en 2001, cette prison provinciale est la plus grande et la plus peuplée de Nouvelle-Écosse.

Le père de quatre jeunes enfants dit qu’il ne pouvait plus travailler dans cet « environnement toxique », qu’il ne croit pas sécuritaire.

« Les gens doivent commencer à y porter attention, parce que des gens y sont blessés chaque jour », raconte-t-il. « Physiquement et mentalement. »

Des agents qui craignent pour leur sécurité

Les inquiétudes de l’ancien agent Biggar sont corroborées par des documents obtenus par CBC après une demande d’accès à l’information. Le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse avait demandé à ce que CBC/Radio-Canada paie 1500 $ pour ces documents, mais les a éventuellement remis sans exiger de paiement, en venant à la conclusion qu’il était dans l’intérêt du public d’agir ainsi.

Le centre correctionnel Central Nova Scotia, couramment appelé « Central Nova », est situé dans le parc industriel Burnside, à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

Fortement censurés, ces documents donnent quelques détails sur deux périodes en 2017, la première en juin et la seconde en novembre, où des agents correctionnels ont refusé de travailler dans un secteur de la prison, invoquant des risques pour leur sécurité.

Le ministère du Travail de la Nouvelle-Écosse a réagi en donnant l’ordre aux gestionnaires de la prison d’améliorer les mesures de sécurité de la prison Central Nova.

Les documents font état d’inquiétudes au sujet d’une pièce commune insalubre, ainsi qu’au sujet du manque de formation du personnel pour gérer la clientèle carcérale qui a des problèmes de santé mentale.

Des problèmes de violence récurrents

Depuis des années, les problèmes de violence entre détenus et de violence envers les agents correctionnels sont connus. Le printemps dernier, le vérificateur général de la Nouvelle-Écosse, Michael Pickup, avait d’ailleurs noté de graves lacunes dans la formation des agents correctionnels des quatre prisons provinciales, incluant Central Nova.

Des contrevenants fédéraux passent par Central Nova lorsqu’ils sont en attendent d’une comparution à Halifax. Certains détenus y servent des sentences de fin de semaine, mais d’autres sont des récidivistes notoires avec un lourd historique d’incidents violents, ou encore des problèmes de santé mentale.

La clientèle est donc hétérogène, et environ un tiers des détenus ne purgent même pas de peine, mais « attendent » en détention à Central Nova, parfois pendant des mois, que leur dossier chemine à travers le système judiciaire.

Une clientèle mal assortie, qui se côtoie dans un lieu insalubre

Lors d'un premier refus de travailler en juin 2017, des agents n’ont pas ouvert une « salle de jour », c’est-à-dire une aire commune où les détenus peuvent circuler librement dans une même pièce et se regrouper.

Les agents disaient que dans cette salle, appelée « West 5 », il n’y avait aucune sortie leur permettant d’évacuer la zone en cas d’urgence. Ils déploraient de devoir travailler avec des appareils radio en mauvais état. De plus, leur bureau de travail pouvait facilement être brisé et les fragments utilisés comme armes, disaient-ils.

Le bureau des agents correctionnels est intégré à l'aire commune dans l’Établissement correctionnel Central Nova. Photo : Radio-Canada

Le ministère du Travail a réagi en ordonnant à la direction de la prison de s’assurer que le poste de travail soit à proximité d’une porte de sortie et qu’un bouton d’urgence soit toujours accessible aux gardiens pour qu’ils puissent demander de l’aide.

Des inspecteurs en matière de santé et sécurité au travail ont relevé que les appareils radio, qui doivent inclure une fonction qui permet d’alerter la salle de contrôle lorsqu’un agent est en détresse, n’étaient pas en bon état de marche. La direction a alors reçu l’ordre de s’assurer que le personnel puisse tester les radios toutes les 12 heures et reçoive une formation.

Tim Carroll, le surintendant de la prison, a écrit dans un courriel que 23 appareils radio ne fonctionnaient pas bien, et que les agents affectés à l’aire « West 5 » disposeraient désormais de nouvelles radios bidirectionnelles équipées d’un bouton qui permet de signaler qu’un gardien est en détresse. La direction a commandé le même modèle de radio pour les autres secteurs de la prison.

Le 12 juin 2017, le ministère du Travail a aussi ordonné que la salle « West 5 » soit nettoyée par des services d’entretien professionnels toutes les trois semaines, afin que soient maintenus des « standards de propreté » raisonnables.

Du sang séché sur les murs, des excréments, du vomi [...]. C’est dégoûtant que ça soit permis, mais c’est la norme. Richard Biggar, ex-agent correctionnel

Dans un courriel réagissant aux directives du ministère du Travail, la direction de Central Nova a d’abord exprimé des doutes sur la nécessité d’engager une équipe d’entretien externe, qualifiant cette directive de « problématique ». La prison a finalement obtempéré.

En repensant à l’état d’insalubrité de cette salle, Richard Biggar relate qu’il s’efforçait de ne pas penser aux risques associés à un travail où il pouvait être en contact avec des fluides corporels.

« Maintenant que j’en suis sorti, je ne pourrais jamais y retourner », dit-il. « Mais quand tu vis la situation, c’est ta vie, c’est ton gagne-pain. »

Sean Kelly, directeur des services correctionnels au ministère provincial de la Justice, reconnaît que de maintenir les installations propres représente un défi. « Je crois que ça pourrait être mieux, pour être honnête », dit-il.

Un modèle controversé de supervision des prisonniers

Au coeur du conflit entre les agents correctionnels et la direction de l’établissement carcéral se trouve l’implémentation d’un modèle dit « de supervision directe » des détenus de la salle de jour « West 5 ».

Ce modèle stipule que les gardiens doivent travailler dans une salle commune adjacente à des cellules ouvertes, et supervisent jusqu’à 46 détenus à la fois. C’est un modèle déjà en vigueur à la prison Northeast à Pictou.

Tim Carroll, surintendant de la prison, au centre d'une salle de jour rénovée, où des cellules entourent l'aire commune. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

Central Nova adhère normalement à un modèle de supervision aléatoire, où les aires communes sont surveillées par des caméras et où les agents correctionnels font une ronde chaque demie-heure.

Le 4 juin 2017, plusieurs agents correctionnels ont fait part de leurs inquiétudes. Ils soutenaient que la diversité de la clientèle de Central Nova, qui inclut des délinquants sexuels, des personnes en garde préventive et d’autres souffrant de problèmes mentaux, présente un danger pour les agents lorsque ces prisonniers se retrouvent ensemble dans une salle commune.

Pendant deux jours en novembre 2017, les gardiens ont refusé d’ouvrir une aire commune parce qu’ils estimaient que le nombre d’agents en fonction était insuffisant. Les détenus sont alors demeurés dans leur cellule.

« Quelqu’un va se faire tuer »

Richard Biggar explique que le personnel redoutait des violences entre prisonniers qui n’interagissent habituellement pas entre eux.

On ne peut pas placer des détenus à faible risque ayant des besoins [en matière] de santé mentale à côté des criminels les plus endurcis des Maritimes et s’attendre à ce qu’un agent correctionnel puisse maîtriser et gérer la situation. Richard Biggar

La direction de l’établissement vise toujours l’implémentation d’un modèle de supervision directe à Central Nova, lorsque des rénovations seront terminées dans les salles de jour. Sean Kelly, du ministère de la Justice, dit qu’une évaluation du risque de violence sous ce modèle de supervision directe doit être complétée bientôt.

Il croit que la supervision directe offre un avantage aux gardiens qui leur permet d’avoir à l’oeil en tout temps les situations qui peuvent dégénérer. Il donne comme exemple une situation hypothétique où un détenu aurait été contrarié par une conversation téléphonique. « Le personnel peut reconnaître des subtilités dans leur comportement », dit-il, et intervenir en quelques secondes.

M. Kelly dit que le personnel a reçu une formation axée sur ces aires communes, en conformité avec les recommandations formulées par le ministère du Travail après les refus de travailler en 2017. Il soutient que des évaluations continues sont faites pour déterminer si les différentes clientèles de détenus sont compatibles, ou si certains individus doivent être déménagés ailleurs dans la prison.

Un an après les refus de travailler, le syndicat qui représente les agents correctionnels n’est pas convaincu par le modèle de supervision directe et dit avoir toujours des inquiétudes.

Jason MacLean, président du Syndicat de la fonction publique de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/CBC

Jason MacLean, président du Syndicat de la fonction publique de la Nouvelle-Écosse (NSGEU), croit que la direction ne prévoit pas employer assez de personnel dans les aires communes, ce qui est l’une des inquiétudes relevées en novembre dernier.

La semaine dernière, M. MacLean et un groupe d’agents correctionnels ont rencontré le directeur des services correctionnels Sean Kelly, le surintendant en chef John Scoville et la sous-ministre de la Justice de la province, Karen Hudson.

Ils ont discuté des questions de sécurité à la prison, mais aussi du moral des employés et de leur santé mentale.

Sean Kelly est directeur des services correctionnels au ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada/CBC

Les données du ministère provincial de la Justice révèlent que depuis le 1er avril 2018, des détenus ont agressé des agents correctionnels en huit occasions. Il y a eu 20 agressions contre des agents au cours de l’année fiscale précédente. Durant l’année fiscale 2017-2018, un total de 112 agressions ont été rapportées, la plupart étant commises par un détenu à l’endroit d’un autre.

« Nous avons du personnel bien formé et bien équipé », insiste Sean Kelly, « et nous nous débrouillons très bien. »

« Quelqu’un va se faire tuer si des changements ne sont pas apportés », dit quant à lui le chef syndical Jason MacLean, qui a lui-même été agent correctionnel au Cap-Breton.

En août, Richard Biggar a été attaqué par un détenu dans un escalier. Il dit que l’homme, qui a plus tard reçu une sentence de 30 jours de prison pour son geste, était agité et l’a poussé des deux mains.

Richard Biggar a travaillé comme agent correctionnel à la prison Central Nova jusqu'en mai 2018. Photo : Radio-Canada/CBC/Brian MacKay

Même s’il n’a pas été blessé, ce fut un événement décisif dans la carrière de l’agent Biggar. À son retour au travail, il a rempli plusieurs plaintes formelles portant sur la santé et sécurité au travail.

Une des raisons l’ayant poussé à éventuellement remettre sa démission, dit-il, est sa frustration envers la manière dont l’employeur traite les incidents violents.

Il dit avoir décidé de partager son expérience dans l’espoir de rendre le travail de ses ex-collègues plus sécuritaires.

Richard Biggar accuse l’administration carcérale de ne pas soutenir les agents. Ceux-ci se sentent « impuissants et pris au piège » et la direction, soutient-il, et les culpabilise lorsqu’ils prennent un congé dont ils ont besoin.

« Les gens doivent savoir ce qui se passe en dedans », dit-il.

D'après un reportage d'Elizabeth McMillan et des informations de Blair Rhodes et Susan Allen, CBC