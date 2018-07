Avec les informations de Jean-Marc Belzile

Un avion de type Dash-8 de la compagnie Air Creebec en provenance de Chibougamau était en difficulté.

Un des moteurs a cessé de fonctionner durant le vol.

L'appareil s'est finalement posé sans difficulté 20 minutes plus tard.

Aucune blessure

Les six passagers et les trois membres de l'équipage n'ont subi aucune blessure.

La directrice générale de l'aéroport de Val-d'Or, Louise Beaulieu, a assisté à l'atterrissage.

Ça fait drôle de voir le moteur complètement arrêté, l'hélice qui ne tourne pas du tout, c'est spécial, mais en même temps, de ce que moi j'ai vu, il a malgré tout atterri parfaitement. Louise Beaulieu, dg de l'aéroport de Val-d'Or

Le personnel préparé

Louise Beaulieu assure que tous les services d'urgence sont préparés à faire face à ce type d'événement, qui survient environ une à deux fois par année, en moyenne.

Un exercice réel a lieu une fois aux quatre ans.

« Cette semaine, tous les intervenants qui ont participé vont se rencontrer pour valider et vérifier ce qui a bien été et ce qui a moins bien été. On fait ça tout le temps et de cette façon-là, on s'améliore, mais je peux vous dire que cette fois-ci ç'a vraiment bien été », assure-t-elle.