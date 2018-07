L’été au Canada est souvent synonyme d’événements culturels. Peu importe le festival visité, il y a, chaque fois, quelque chose à apprendre, un artiste à découvrir ou une saveur à explorer. Voici des arrêts incontournables cette saison, rassemblés en trois thématiques : musique classique en plein air, culture autochtone et humour hors des grands centres.

Un texte de Camille Laventure

Circuit « Classique en plein air »

Assister à un spectacle de musique classique est phénoménal lorsque ce dernier est présenté dans une salle à l’acoustique impeccable. Cependant, c’est une touche magique qui est ajoutée à l’expérience quand le concert est donné à l’extérieur, sous le soleil chaud ou sous les étoiles.

Pour une ambiance semblable à celle des grands festivals de musique populaire, le Vancouver Island Music Fest, qui aura lieu du 13 au 15 juillet, est un excellent choix. La programmation de cet événement extérieur se déroulant sur l’île de Vancouver n’est pas réservée qu’aux musiciens classiques, ce qui permet aux festivaliers d’apprécier une grande variété de genres, du folk au funk en passant par la musique traditionnelle de plusieurs pays.

Parmi les artistes de musique plus classique qui figurent dans le calendrier, on trouve le quintette de Blaine Dunaway, qui regroupe un compositeur et quatre autres musiciens, The Atlantic String Machine, composé de deux violonistes, d’un altiste, d’une violoncelliste et d’un contrebassiste, et Red Chamber, un quatuor féminin à cordes qui vous fera découvrir la musique classique chinoise traditionnelle.

Les amoureux de la nature trouveront sans aucun doute leur compte au Festival international Hautes-Laurentides (FIHL) et à Orford Musique. Le premier, qui souffle 20 bougies cette année, prévoit 17 concerts, dont plusieurs gratuits, dans 10 lieux intérieurs et extérieurs de la région des Hautes-Laurentides entre le 5 juillet et le 5 août. Les artistes invités sont principalement des musiciens canadiens de renommée internationale, mais quelques virtuoses de l’étranger viendront également faire vibrer les Laurentides.

Orford Musique se déroule du 6 juillet au 11 août dans la région d’Orford, sous le thème « Inspiration Japon ». Ainsi, en plus des nombreux concerts professionnels et amateurs canadiens, vous aurez accès à des activités qui vous initieront à la culture et à la musique japonaises, si ce n’est déjà fait.

Finalement, pour les éternels urbains, rendez-vous au Festival Opéra Québec, du 24 juillet au 6 août dans la capitale, et à la Virée classique OSM, du 29 août au 2 septembre à Montréal. Du côté du Festival Opéra Québec, l’unique concert prévu à l’extérieur est le spectacle d’ouverture, Quatre sopranos sous les étoiles, qui se déroulera dans la cour du Vieux-Séminaire de Québec. Puis, dans divers parcs et lieux publics de la capitale provinciale, vous pourriez tomber sur les prestations journalières de la brigade lyrique, composée de nouveaux talents en opéra.

Depuis quelques années, le coup d’envoi officiel de la Virée classique de l’Orchestre symphonique de Montréal est donné avec le grand concert d’ouverture sur l’esplanade du Parc olympique. Cette année, le maestro Kent Nagano vous fera voyager en Orient avec la suite symphonique Shéhérazade, des Mille et une nuits, la trame sonore parfaite pour une soirée sous les étoiles! L’OSM sera accompagné des artistes du Cirque Éloize.

Circuit « Culture autochtone »

Le Calgary Stampede se termine le 15 juillet, faites vite! L’un des attraits du festival présents depuis les débuts est le village autochtone. Depuis sa création, celui-ci promeut et préserve le traité no 7 signé il y a presque 150 ans par le gouvernement du Canada et cinq nations autochtones, et permet aux visiteurs d’en apprendre plus sur la culture, les traditions et l’histoire des Premières Nations au Canada. On y propose une myriade d'activités ainsi que des spectacles et performances en tous genres comme des démonstrations de danse et de musique traditionnelles ou une compétition de pow-wow.

Au Québec, les festivals autochtones sont assez nombreux. Vous pouvez entre autres vous rendre aux événements Innu Nikamu, Présence autochtone et Kwe!.

Le festival Innu Nikamu se déroulera du 2 au 5 août, dans la réserve de Mani-Utenam, près de Sept-Îles. Il s’agit d’un week-end de musique autochtone québécoise et canadienne pour toute la famille. Le festival montréalais Présence autochtone en est déjà à sa 28e année. Rassemblant des œuvres et des spectacles artistiques, des conférences et une panoplie d’activités, l'événement prendra la métropole d’assaut du 7 au 15 août prochains. Kwe! propose environ la même formule, sur la place de l’Assemblée-Nationale, à Québec. Du 30 août au 3 septembre, participez à des ateliers sur les savoirs traditionnels, à des spectacles de musique ou à des rencontres informatives.

Pour les Québécois (ou les touristes en voyage au Québec!) qui ne peuvent se déplacer dans ces festivals, réjouissez-vous : la Route des pow-wow passe sans aucun doute par votre coin du Québec. Jusqu’au 23 septembre, plus de 25 pow-wow auront lieu dans les communautés autochtones québécoises. S’il s’agissait auparavant d’événements intimes réservés aux membres des nations autochtones, les pow-wow sont devenus en quelque sorte des festivals ouverts au public. Cela en fait des occasions spéciales pour les Premières Nations de montrer leurs traditions.

En plus de tous ces événements, il y a d’innombrables expositions touchant à la culture autochtone dans les musées canadiens. Rendez-vous aux musées des beaux-arts de Montréal et d’Ottawa, au Musée de la civilisation, à Québec, au Musée canadien de l’histoire, à Gatineau, au Musée des Abénakis, à Odanak, ou encore à la galerie d’art autochtone contemporain Urban Shaman, à Winnipeg, pour n’en nommer que quelques-uns.

Circuit « Humour en région »

Si les plus grands festivals d’humour se déploient surtout dans les métropoles, il existe en région une impressionnante offre d’événements où les humoristes occupent une partie ou la totalité de la programmation. Plusieurs sont déjà passés pour la saison 2018, mais il en reste amplement pour satisfaire les amateurs d’humour qui ne veulent pas aller en ville... ou qui voudraient s’en échapper quelque temps!

La région de la Montérégie, au Québec, est particulièrement bien desservie, avec trois festivals qui comptent des spectacles d’humoristes dans leur programmation au mois d’août seulement. Du 1er au 4 août, le tout jeune Festival de la blague débarque à Drummondville pour la deuxième fois. Créé par le célèbre groupe rock Les Trois Accords, l’événement s’adresse à un « public averti ».

Comme son nom l’indique, le Festival du maïs n’est pas un événement réservé exclusivement au contenu humoristique. Par contre, la soirée du 2 août offre une programmation 100 % humour avec des prestations de Dominic Paquet, d’Olivier Martineau et de Sam Breton. Avis aux amateurs de musique : le festival se poursuit jusqu’au 5 août avec des spectacles de chanteurs et de groupes québécois à l’horaire tous les jours.

Grand classique de la Montérégie, l’International des montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu enchantera encore une fois jeunes et moins jeunes du 11 au 19 août. Quelques humoristes, autant de grands noms que des nouveaux venus, feront partie de la fête. Pour vous y rendre, pensez à utiliser le service de navettes aux départs de Montréal, de Brossard et de Saint-Jean-sur-Richelieu pour éviter tout souci lié au stationnement ou à la construction sur les routes.

Dans la partie nord de la couronne de la métropole québécoise, vous pourrez aller vous dilater la rate aux tout nouveaux festivals Nord de rire et Laval en rires. Se déroulant à Saint-Jérôme les 24 et 25 août prochains, Nord de rire propose quelques spectacles à 14 $ et une vaste sélection de spectacles entièrement gratuits (les spectacles payants ne sont pas nécessairement ceux de gens plus connus).

De façon similaire, Laval en rires compte un volet payant, dont la programmation est répartie dans quelques salles de Laval, et un volet gratuit présenté entièrement à l’extérieur, au Centropolis. Puisqu’il s’agit d’un événement inclusif et bilingue, les prestations se feront en français et en anglais.

