Un texte de François Joly

La Fédération, dont 150 membres sont réunis à Edmonton pour un forum, sonne l’alarme au sujet de ce qu’elle considère être un enjeu majeur pour ses membres.

La première Revue des études sur la violence dans les écoles met notamment en lumière une augmentation de la fréquence, mais aussi de la gravité des actes de violence commis contre les enseignants.

Cette revue compile le résultat de différents sondage et études réalisés un peu partout au Canada au cours des dernières années. Un sondage réalisé par la Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario révélait que 70 % de ses enseignants avaient déjà été victimes de violence. Une autre étude menée dans les écoles catholiques de l’Ontario suggère que cette proportion serait de 90 %.

Méthodologie Près de 40 000 enseignants basés dans quatre provinces ont été sondés pour cette étude. Deux sondages ont été menés en Ontario, un au Québec, un au Manitoba et un en Colombie-Britannique. La méthodologie variait cependant d’une province à l’autre. Il n’est donc pas possible d’amalgamer les résultats afin d’obtenir une moyenne nationale.

Plusieurs enseignants disent que cette violence est largement le fait des élèves. En effet, selon une revue d'une trentaine d'études menées un peu partout dans le monde et compilées par des chercheurs américains, entre 93 % et 96 % des actes de violence contre le personnel enseignant ont été perpétrés par des élèves. La violence verbale est la première forme de violence dont sont victimes les enseignants, suivie par la violence physique. Le problème serait particulièrement criant dans les écoles primaires.

Plusieurs études s’entendent pour dire que le problème de la violence dans les écoles va en augmentant. Entre 51 % et 85 % des enseignants ont signalé une hausse de la fréquence, mais aussi de la gravité des incidents violents.

« Ces élèves, quand on ne les entoure pas bien, ils deviennent en crise, note Nathalie Drolet, une enseignante ontarienne qui participe au forum d’Edmonton. Ils refusent de travailler, de coopérer. Et là, quand on ne plie pas à ça… quand on ne donne pas à ça, alors les élèves font des crises. Ils donnent des coups de pied, coup de poing. Ils crachent. On lance des objets. On pince. Ça peut prendre toutes sortes de formes ».

Elle dit avoir remarqué une forte augmentation du nombre d’incidents de ce genre depuis 3 ou 4 ans.

Le manque de ressource montré du doigt

La Fédération canadienne des enseignants (FCE) attribue la dégradation du climat dans les classes au manque de personnel de soutien et au nombre plus élevé d’élèves à besoins particuliers.

« Selon les études, lorsqu’un enfant se sent abandonné et que ses besoins éducationnels, sociaux et émotionnels ne sont pas satisfaits, il peut s’ensuivre des accès de violence, ajoute dans un communiqué le président de la FCE, Mark Ramsankar. Et cette violence à l’encontre du personnel enseignant finit par miner le bien-être mental et physique des éducateurs et éducatrices, et leur estime d’eux-mêmes sur le plan professionnel. »

Selon lui, les classes sont plus complexes, tant sur le plan culturel, que sur celui des aptitudes scolaires et sociales. Il déplore le manque personnel de soutien, notamment d’aides-enseignants, de psychologues et de psychiatres.

Avec l'aide de Laurence Martin et Simon-Pierre Poulin