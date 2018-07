« Nous sommes ravis des appuis que nous avons reçus de la part du gouvernement fédéral et provincial et qui nous permet de construire cet espace si important pour notre communauté, qui saura venir en aide aux victimes de traumatisme, aux enfants témoins d’actes de violence et aux gens qui vivent des troubles de santé mentale », souligne Kristal LeBlanc, directrice générale du Centre Beauséjour.

Le Centre Beauséjour mène une campagne de financement pour construire un nouvel édifice à Shediac. Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé, lundi midi, leur investissement total de 1,5 million de dollars dans le projet.

L’organisme effectue plus de 2000 interventions par année, précise Kristal LeBlanc. Grâce aux nouvelles installations, il sera possible d’aider les gens non seulement à survivre, mais aussi à refaire leur vie.

« Parmi les points saillants de cet édifice, le premier en ce genre à être construit dans cette province, nous retrouvons l’espace pour le logement à court terme et plus à long terme, un centre consacré au mieux-être et aux services de counselling, une salle d’enquête pour la GRC, un centre destiné aux soins médicaux, et bien plus encore », ajoute Mme LeBlanc.

Les gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick ont annoncé lundi midi leur appui financier au projet du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour. Photo : Radio-Canada/Michèle Brideau

La Municipalité fait don des terres où le complexe sera construit, rue Calder, indique le maire de Shediac, Jacques LeBlanc.

L‘ouverture du futur centre est prévue pour 2019.