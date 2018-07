« Pour les gens qui arrivent de la Rive-Sud, on s'attend à de la congestion jusqu'à L'Île-des-Sœurs, et peut-être un petit peu plus au sud », précise-t-il. Les travaux sur le nouveau pont Champlain pourraient empirer les choses.

Depuis lundi matin, plusieurs entraves routières se sont ajoutées dans ce secteur en raison de travaux liés à la reconstruction de l’échangeur Turcot qui doivent se prolonger jusqu’à la fin octobre.

L’entrée Sherbrooke sera fermée jusqu’en septembre et la sortie 64 (route 138 / Rue Sherbrooke) jusqu’à la fin octobre;

Une voie sur deux sera ouverte dans l’échangeur Turcot;

Une voie sur trois sera ouverte entre l’échangeur Turcot et le tunnel de Notre-Dame-de-Grâce.

Le MTQ encourage les usagers à utiliser le transport en commun ou à pratiquer le covoiturage.

Des travaux sur l’A-15 sud sont également prévus l’année prochaine.