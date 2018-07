Un texte d'Alain Labelle



Les présents travaux publiés dans la revue médicale The Lancet (en anglais) ont montré que ce vaccin expérimental contre le VIH-1 a été bien toléré et a généré de bonnes réponses immunitaires chez 393 adultes de 18 à 50 ans en santé provenant d’Afrique, de Thaïlande, et des États-Unis.

Le traitement a aussi produit une réponse du système immunitaire anti-VIH chez les singes rhésus.

D'autres tests sont en cours afin de déterminer si la réponse immunitaire produite est suffisante pour prévenir l'infection au VIH.

Ces résultats représentent une étape importante vers la création d’un vaccin. Dan Barouch, École de médecine de l’Université Harvard

Le saviez-vous? À l’heure actuelle, 37 millions de personnes vivent avec le VIH/sida sur la planète. Pas moins de 1,8 million de nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2016.

Un virus difficile à cerner

Malgré les nombreux progrès réalisés dans le traitement, il n’existe toujours pas de remède contre le VIH. La mise au point d’un vaccin préventif pourrait, selon les chercheurs, mener à son éradication.

Le présent vaccin est l’un des cinq concepts expérimentaux de vaccins contre le VIH-1 qui ont mené à des essais d'efficacité chez l'humain depuis l’apparition de la pandémie il y a 35 années.

Les précédents vaccins contre le VIH ont été testés dans des régions spécifiques du monde.

Dans cette étude, le chercheur Dan Barouch de l’École de médecine de l’Université Harvard, et ses collègues de plusieurs établissements d'enseignement à travers le monde, ont pris des morceaux de différentes souches du VIH et les ont combinés dans le but de déclencher des réponses immunitaires contre une grande variété de souches de VIH.

L’objectif était de définir le dosage optimal pour passer à des essais cliniques d'efficacité.

Ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Dan Barouch, École de médecine de l’Université Harvard

Les deux principaux obstacles à la création d’un vaccin sont le nombre élevé de souches du VIH et la capacité de celui-ci à muter rapidement pour échapper aux attaques du système immunitaire.

Le saviez-vous? Selon les estimations nationales, environ 75 500 Canadiens vivaient avec le VIH à la fin de 2014.

Les essais actuels visent à améliorer les performances de l'essai RV1447 réalisé en Thaïlande, et qui a montré une protection modeste de 31 %, un pourcentage jugé trop faible pour que le vaccin soit utilisé régulièrement.

Il est important d'être prudent et d'être clair qu'il reste beaucoup de travail à faire avant qu'un vaccin efficace contre le VIH soit disponible. Michael Brady, du Terrence Higgins Trust

D’ici là, il existe actuellement une façon d'éviter le virus, la prophylaxie préexposition (PrEP), qui est prescrite aux personnes non infectées, mais hautement exposées au VIH. Mais contrairement aux vaccins, celui-ci doit être pris régulièrement pour prévenir l’infection.