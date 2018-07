Celui-ci est causé, notamment, par les incendies qui font rage dans le nord-est ontarien, au nord de North Bay.

Au cours des dernières heures, un vent du sud-ouest a apporté de nombreuses particules et de la fumée dans l'atmosphère de la région.

La qualité de l'air a donc été affectée, mais les gens d'Environnement Canada s'attendent à ce que la situation rentre dans l'ordre dans les prochaines heures.

« Un changement de direction des vents va apporter une disparition de cette masse de fumée-là, qui se trouve en ce moment au-dessus de la région. Donc présentement, au courant de la journée de lundi, les vents devraient tourner un peu plus venant de l'ouest vers l'est et devraient souffler vers l'extérieur cette masse de fumée », explique Simon Legault, météorologue pour Environnement Canada.