Un représentant de Facebook n'a pas pu me confirmer quand ce système sera déployé au Canada, mais a affirmé qu'il sera offert au Brésil à temps pour l'élection en octobre. Il est donc fort probable qu'il soit activé au Canada en vue des élections fédérales de 2019.

Avant que ce ne soit le cas, faisons le tour de cette nouveauté.

Le bon

Le système de Facebook permet non seulement de voir le contenu des publicités politiques actives et passées, mais aussi d'obtenir toutes sortes d'informations pertinentes à leur sujet. Lorsque l'on clique sur une publicité, on voit le budget qui y a été consacré, ainsi que la portée de celle-ci et l'endroit géographique où elle a été diffusée. Un graphique montre aussi des données sociodémographiques à propos de son auditoire.

Dans ce cas-ci, nous voyons que la publicité a été diffusée au Tennessee et qu'elle ciblait fort probablement des gens de 25 ans et plus.

Exemple d'une annonce politique au Tennessee Photo : Capture d'écran Facebook

L'un des dangers des publicités électorales sur les réseaux sociaux est que celles-ci permettent le microciblage. Cela peut donner lieu à des publicités « sombres » (Dark ads), c'est-à-dire que seulement l'auditoire visé peut les voir. Un candidat pourrait donc raconter une chose aux femmes de 18 à 25 ans et son contraire aux hommes de 25 à 50 ans sans que personne s'en aperçoive. Cet outil de Facebook permet de lever le voile sur ces pratiques.

Notons aussi qu'il est très pratique de pouvoir consulter toutes les publicités diffusées par une page Facebook. Pour les voir, il suffit de cliquer sur la page, puis sur l'onglet « publicités ».

Facebook promet d'archiver les publicités politiques et de les conserver pendant sept ans. C'est une bouffée de transparence qui pourrait être une précieuse ressource pour les journalistes et les chercheurs, ainsi que pour les citoyens qui veulent en savoir plus sur les pratiques électorales en place sur les réseaux sociaux.

Je dis « pourrait », au conditionnel, parce que l'outil est loin d'être parfait.

Le moins bon

Facebook a beau soigneusement archiver les publicités politiques, encore faudrait-il qu'elles soient pertinentes. Le réseau social semble avoir une drôle de définition de ce qui constitue une publicité politique. Par exemple, j'ai trouvé dans le registre cette publicité, provenant d'un restaurant.

Une annonce jugée politique par Facebook Photo : Capture d'écran Facebook

Pourquoi a-t-elle été incluse? Probablement à cause du jeu de mots qui contient les termes « democratic party » et « republican party », les noms des deux partis politiques majeurs aux États-Unis.

J'ai aussi trouvé celle-ci, diffusée par une épicerie pour annoncer une vente du 4 juillet.

Une annonce d'une épicerie Photo : Capture d'écran Facebook

Elle a été considérée comme « politique », puisque le 4 juillet est la fête de l'Indépendance américaine, la fête nationale des États-Unis. Personne de sensé ne jugerait que ces deux publicités sont à caractère politique. Néanmoins, elles ont été archivées. Des publicités du genre polluent les données que voudront probablement colliger les chercheurs, et c'est dommage.

C'est ce qui arrive quand on confie à un algorithme le soin de trancher sur des questions hautement subjectives.

Le mauvais

Lors de l'élection présidentielle américaine de 2016, des Russes se sont fait passer pour des Américains et ont diffusé sur Facebook toutes sortes de publicités visant à envenimer les divisions au pays. Pour y remédier, Facebook a annoncé que les utilisateurs pourraient désormais voir la source de financement des publicités politiques et donc savoir qui tente d'influencer leur opinion.

Facebook avait promis que toute publicité électorale serait clairement étiquetée comme telle et que l'identité de la personne ou du groupe qui l'a financée serait mentionnée. Ce n'est pas toujours le cas.

J'ai pu trouver un bon nombre de publicités où il était écrit : « Cette publicité a été diffusée sans mention "payée par" » (dont deux exemples plus haut). Impossible de savoir qui l'a diffusée. C'était pourtant l'une des pièces maîtresses de ce système.

De plus, même quand la source du financement est dévoilée, ça ne nous dit pas toujours grand-chose. Prenez celle-ci, par exemple.

Une annonce payée par le nébuleux Science for Humans and Freedom Institute Photo : Capture d'écran Facebook

Qui se cache derrière le Science for Humans and Freedom Institute (l'institut de la liberté et de la science pour les humains)? Est-ce un groupe d'intérêt? Est-il affilié à un parti quelconque? D'après la page Facebook, qui compte quelque 3000 abonnés, le groupe un peu étrange veut sensibiliser les Américains aux mauvaises politiques de l'ancien président Barack Obama en matière de neutralité du Net... et de changements climatiques. Qui le finance? Aucune idée.

La volonté de Facebook d'insuffler un peu de transparence en matière de publicités électorales est louable. Toutefois, comme je l'ai constaté, il reste un bout de chemin à faire.