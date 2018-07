Le producteur déchu fait déjà face à des accusations pour des crimes sexuels contre deux femmes.

Il était de retour en cour lundi pour une nouvelle série d'accusations, dont deux chefs d'agressions sexuelles, relativement à une troisième plaignante.

Le procureur du district de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., a indiqué que Harvey Weinstein est accusé de « certains des crimes sexuels les plus graves du droit pénal new-yorkais ». S'il est reconnu coupable, il pourrait recevoir une peine de prison à perpétuité.

Le juge a consenti à une mise en liberté provisoire. Son avocat, Ben Brafman, avait souligné que rien n'indiquait que l'homme de 66 ans pourrait tenter de fuir les tribunaux.

« Nous nous battons un jour à la fois, et aujourd'hui nous avons gagné la partie », a déclaré Ben Brafman en dehors du tribunal.

Harvey Weinstein maintient que toutes les allégations de relations sexuelles non consensuelles à son égard sont totalement fausses.

Plus de 75 femmes ont soulevé de telles allégations contre ce géant hollywoodien, qui a notamment produit les films Pulp Fiction et Shakespeare in Love.