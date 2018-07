En 2016, cinq plaintes pour des blessures ont été jugées suffisamment sérieuses pour mériter une enquête officielle. En 2017, il y en a eu dix. À la mi-2018, il y a déjà eu sept plaintes.

Deux des plaintes les plus récentes impliquent une blessure physique et une blessure psychologique, selon la directrice générale de l’Association des massothérapeutes du Manitoba, Tricia Weidenbacher.

« Malheureusement, les personnes concernées n’avaient pas toutes leurs formations », indique-t-elle.

« Les plaignants étaient surpris d’apprendre qu’il n’y a aucune réglementation et qu’il n’y avait [aucune association] vers laquelle ils pouvaient se tourner pour adresser leur plainte. [Les personnes qu’ils ont consultées] ne faisaient pas partie de nos membres, on ne pouvait donc rien faire », explique Mme Weidenbacher.

Pour devenir membre de l’association, poursuit-elle, il faut avoir suivi un cours de deux ans ou de 2200 heures. Cependant, rien n’empêche le premier venu de se dire massothérapeute au Manitoba.

En principe, ce n’est pas illégal d’accrocher une plaque au mur d’une clinique et dire que vous êtes un massothérapeute. Tricia Weidenbacher, directrice générale de l’Association des massothérapeutes du Manitoba

Ainsi, cela peut porter à confusion pour le public, souligne-t-elle.

Une publicité qui inquiète

Une publicité parue récemment sur les médias sociaux préoccupe l’association, ajoute Tricia Weidenbacher. Elle promeut un programme de massothérapie par correspondance de 11 mois.

Mme Weidenbacher qualifie cette publicité de « trompeuse ». Elle reproche l'utilisation du mot « massothérapeute », car à travers le pays, la durée minimale acceptée d’un programme de massothérapie est de deux ans.

Le cours en question est offert conjointement par le Collège universitaire du Nord, situé à Le Pas et Thompson au Manitoba, et par le Wellington College à Winnipeg.

En réponse à des questions de CBC concernant ce programme, un porte-parole du Collège universitaire du Nord a dit qu’il avait été annulé.

Le président de Wellington College, Randy Ellingson, déclare que le but du programme n’était pas de former des massothérapeutes en 11 mois, mais d’offrir des bases à des étudiants désirant suivre une formation plus avancée.

« L’intention était toujours d’offrir un programme de massage de relaxation de base », affirme-t-il, en ajoutant que par la suite, les étudiants seraient des « praticiens de massage », et non des massothérapeutes.

La massothérapie est seulement réglementée dans quatre provinces canadiennes : la Colombie-Britannique, Terre-Neuve et Labrador, l’Ontario et le Nouveau-Brunswick. L’Alberta prépare actuellement la réglementation de la profession.