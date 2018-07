L’exploitant de ferry dit que le traversier Queen of New Westminster partira comme prévu à 10 h de Tsawwassen pour transporter ses passagers à Swartz Bay.

Le voyage de 6 h entre Tsawwassen et Swartz Bay a été annulé lundi matin, de même que le trajet de retour de 8 h à cause de problèmes à bord du vaisseau.

La compagnie dit qu’il y avait un problème avec le système de propulsion du vaisseau. Six voyages, trois dans chaque direction, ont déjà été annulés dimanche.

Trois autres traversiers, le Spirit of Vancouver Island, le Spirit of British Columbia et le Coastal Celebration, continuent de naviguer entre Swartz Bay et Tsawwassen, mais BC Ferries avertit que les passagers doivent s’attendre à beaucoup d’achalandage aux terminaux.

Les passagers ayant réservé une place pour l'un ou l'autre de ces départs seront remboursés et la compagnie tentera de les placer sur le prochain départ.