Ce départ survient au lendemain de celui du ministre responsable du Brexit, David Davis, qui était en désaccord avec le plan de la première ministre en vue du maintien de certains liens avec l’Union européenne.

Le bureau de Theresa May a réagi à la démission du ministre des Affaires étrangères par communiqué.

« Cet après-midi, la première ministre a accepté la démission de Boris Johnson en tant que ministre des Affaires étrangères. Son remplaçant sera annoncé sous peu. La première ministre remercie Boris pour son travail », peut-on lire dans le message.

Quant à David Davis, il a été remplacé lundi matin par le ministre du Logement, Dominic Raab, qui a fait campagne pour le Brexit lors du référendum de 2016 sur la sortie du pays de l'UE.

Tout comme son collègue Davis, Boris Johnson était l'une des figures de proue de la campagne en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE).

Les deux ténors du Brexit claquent ainsi la porte du cabinet moins de deux jours après la décision de leur désormais ex-patronne, Theresa May, de mettre en branle un plan de sortie de l'UE qui prévoit le maintien de certains liens avec l'UE.

Ce deuxième départ au sein du cabinet révèle l’existence de profondes dissensions au sein du gouvernement. La sortie du Royaume-Uni de l’UE constitue l’un des plus importants enjeux économiques et politiques du pays depuis un demi-siècle.

À l'instar de MM. Davis et Johnson, plusieurs députés pro-Brexit sont en colère contre le plan de Theresa May, affirmant que celui-ci limite les capacités du gouvernement britannique de conclure de nouvelles ententes commerciales.

Le Royaume-Uni doit quitter l'UE le 29 mars 2019, mais les deux parties ne se sont pas encore entendues sur la façon dont les choses se dérouleront ensuite, notamment les relations commerciales entre le Royaume-Uni et l'UE.

L'opposition dénonce « le chaos » qui s'installe au gouvernement

Sur les bancs de l’opposition, la discorde au sein du cabinet ouvre une brèche dans laquelle les députés travaillistes se sont engouffrés.

« C’est le chaos absolu et Theresa May n’a plus aucune autorité », a déclaré le président du Parti travailliste, Ian Lavery.

Le chef de l’opposition travailliste, Jeremy Corbyn, a renchéri en déclarant sur Twitter : « David Davis démissionnant à un moment aussi crucial illustre que Theresa May n'a plus d'autorité et est incapable de livrer le Brexit ».

« Si elle s'accroche, il est clair que c'est davantage pour son propre bien que pour celui du peuple de notre pays », a ajouté le chef de l’opposition.

L'Europe prône l'abandon du Brexit

Questionné sur le départ de M. Johnson, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a tourné la situation en dérision.

« Ceci prouve clairement qu'au manoir de Chequers [la résidence de la première ministre], il y avait de l'unité au sein du conseil des ministres », a-t-il raillé.

Le président du Conseil européen Donald Tusk a pour sa part déploré que le Royaume-Uni n'abandonne tout simplement pas l'idée du Brexit.

« Le désordre causé par le Brexit est le plus gros problème de l'histoire des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et il est encore loin d'être résolu », a-t-il lancé.