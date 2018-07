À en croire l’actrice de 52 ans, Robin Wright et Kevin Spacey étaient de simples collègues de travail. « Nous nous connaissions entre "action" et "coupé" et entre les prises, où nous plaisantions. […] Nous n’avons jamais socialisé en dehors », a-t-elle assuré dans l’émission Today.

Robin Wright ne s’attendait donc pas à voir des scandales rattraper la covedette du Château de cartes, renvoyé de la série par Netflix après les premières allégations. « Je ne connaissais pas l’homme », a-t-elle dit à propos de l’acteur.

Je crois que nous avons tous été surpris, bien sûr, et au final attristés. […] Nous sommes allés de l’avant et nous sommes reconnaissants d’avoir été capables de terminer la série comme prévu. Robin Wright

« Il ne s’est jamais montré irrespectueux envers moi. C’est ce que j’ai vécu personnellement et c’est la seule chose à propos de laquelle je pense avoir le droit de parler », a encore affirmé Robin Wright.

Devenue la seule tête d’affiche de la fiction de Netflix, elle incarnera de nouveau la sombre Claire Underwood, présidente des États-Unis, durant la sixième et dernière saison attendue cet automne.

On ne sait pas encore comment les producteurs du Château de cartes ont prévu de justifier la disparition de Frank Underwood. Le personnage joué par Kevin Spacey avait été évincé du Bureau ovale à la fin de la cinquième saison, lui qui avait précédemment su manipuler tout Washington pour arriver au pouvoir.