Un texte de Marika Bellavance

La Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard (FCÎPÉ) présente, cet été, la série Acadie Story au théâtre The Guild, à Charlottetown. Au total, huit spectacles de variété seront présentés.

Chaque semaine, différents artistes invités présenteront les traditions musicales de leur région acadienne respective.

« L'idée, c'est de faire voir les artistes acadiens et francophones de l'Île-du-Prince-Édouard et faire connaître nos communautés acadiennes aux visiteurs qui seront dans la région de Charlottetown », explique la directrice générale de la FCÎPÉ, Ghislaine Cormier.

On tente de monter des initiatives qui mettent en valeur notre culture et nos artistes. Ghislaine Cormier, directrice générale de la Fédération culturelle de l'Île-du-Prince-Édouard

Les musiciens Jonathan Arsenault et Jesse Périard ont partagé la scène. Photo : Radio-Canada/Marika Bellavance

Plusieurs artistes invités ont collaboré au premier spectacle. C'est le cas, entre autres, de Jonathan Arsenault et Nathalie Arsenault, deux musiciens de l'Île-du-Prince-Édouard.

Grandir avec la musique

La musique a toujours occupé une place importante dans le quotidien de Jonathan Arsenault, et dans ses réunions de famille.

« La musique acadienne, c'est un party, raconte le musicien. J'ai grandi avec ce qu'on appelle des parties de cuisine. Je n'avais pas le choix... Ma chambre était en-dessous de la cuisine, alors j'entendais les pieds de ma mère [quand elle dansait]! »

L'influence des traditions est encore présente dans la musique des Acadiens, et elle a beaucoup évolué au fil des années.

« L'Acadie d'aujourd'hui est plus diversifiée, explique Nathalie Arsenault. On joue encore des chansons traditionnelles que nos grands-parents jouaient, mais on voit aussi de nouveaux artistes qui jouent de la musique un peu plus moderne et qui intègrent leurs propres saveurs dans la musique acadienne. »

La musicienne Nathalie Arsenault Photo : Radio-Canada/Marika Bellavance

Ça ne veut pas dire qu'on oublie les traditions, mais on peut y intégrer quelque chose de nouveau pour rendre ça différent et intéressant. Nathalie Arsenault, musicienne

Une programmation diversifiée

Au cours de la prochaine semaine, les musiciens Pascal Miousse et Emmanuelle LeBlanc, du groupe Vishtèn, partageront la scène avec l'artiste néo-écossaise Mary Beth Carty ainsi que des membres de la famille Pendergast, de Tignish.

Les spectacles de la série Acadie Story seront présentés chaque dimanche en juillet et en août.