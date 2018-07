Abdulahi Elmi, sa femme et ses deux enfants ont immigré au Canada en provenance de la Somalie voilà deux ans. Aucun d’entre eux ne sait nager.

« Nous devons être vigilants, nous devons nous tenir loin des endroits où les gens se baignent, parce qu’on n’a pas cette compétence », affirme-t-il, en ajoutant qu’il sauterait sur l’occasion de suivre des cours de natation pour nouveaux arrivants.

Il nous faut des programmes pour apprendre à nager et à protéger les enfants des piscines ou des lacs et des rivières. Abdulahi Elmi

Pawan Preet Brar, 20 ans et Arwinder Brar, 19 ans, se sont noyés dans le lac des Bois, non loin de Kenora, à la suite d’une chute. Leurs corps ont été repêchés le 6 juillet.

Abdulahi Elmi, d'origine somalienne, croit qu'il faut des cours de natation pour les nouveaux arrivants. Photo : Radio-Canada

Les deux hommes avaient immigré au Canada lors des six dernières années, et avaient peu d'expérience quant aux cours d’eau, indique l’oncle de Pawan Preet Brar, Darshan Kaila. Il est le propriétaire de l’hôtel Hilton Garden Inn où travaillaient les deux hommes.

Trois morts en un mois en 2016

Les nouveaux Canadiens de 11 à 14 ans ont cinq fois plus de chances de ne pas savoir nager que leurs homologues nés au Canada, selon un rapport de la Société de sauvetage du Canada de 2016.

C’est en août 2016 que les récents immigrés philippins David Medina, 12 ans, et Jhonalyn Javier, 11 ans se sont noyés dans le lac Winnipeg, au Manitoba.

Dans les semaines qui suivirent, Jean-Baptiste Ajua, 22 ans, s’est noyé à la plage de Birds Hill, au nord de Winnipeg. D’origine rwandaise, il était au Canada depuis 2009.

En réaction à ces tragédies, l’organisme Services à l’éducation et à l’emploi de nouveaux arrivants (NEEDS) a lancé un cours de natation de dix semaines en janvier 2017.

La coordinatrice du programme, Sara Warkentin, note que des facteurs comme la langue et le temps dédié au rattrapage scolaire peuvent compliquer la donne pour nombre d’immigrants.

La demande existe

Le centre d’éducation et d’alphabétisation de la ville manitobaine de Portage la Prairie offre des cours de natations aux nouveaux arrivants depuis deux ans.

La coordonnatrice de l’installation de l’organisme, Miriam Turyamwijuka, explique que Portage la Prairie accueille de plus en plus d’immigrants indiens et philippins. Elle constate que les nouveaux arrivants élevés dans des agglomérations urbaines n’ont jamais eu l'occasion de nager.

« Dans certaines cultures, les femmes ne peuvent pas nager avec les hommes. Ça peut avoir un effet, surtout dans certaines cultures musulmanes », dit-elle.

Des dizaines d’enfants et environ une dizaine de femmes se sont déjà inscrits au programme de natation, selon Mme Turyamwijuka.