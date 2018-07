Un texte d'Anne-Josée Cameron

Elles étaient des dizaines de milliers de jeunes filles et même plus à attendre le jeune auteur-compositeur-interprète, dimanche, chantant à tue-tête dans l'espoir de le voir apparaître plus rapidement, alors qu'au même moment, Camila Cabello s'avançait sur l'immense scène des plaines d'Abraham.

Chauffée à bloc par la dynamique chanteuse, la foule était dans un état proche du délire lorsque le chanteur, qui fêtera ses 20 ans le 8 août prochain, est monté sur la scène.

Shawn Mendes a aussitôt commencé en force avec plusieurs succès comme There's nothing holdin’ me back que la foule a chanté avec lui, ainsi que Jalous et Lost in Japan tiré de son nouvel album.

En quelques années à peine, le chanteur ontarien a su se tailler une place de choix dans le cœur du public. Dimanche, la foule a chanté la plupart des chansons de l'artiste. Bad reputation et Ruin ont donné lieu à des moments particulièrement touchants. Imaginez, l'émotion lorsque Shawn Mendes est allé serrer des mains dans la foule!

Shawn Mendes, lors de son spectacle au Festival d'été de Québec le 8 juillet 2018. Photo : Radio-Canada/Alice Chiche

Changer le monde

S'adressant à ses fans, qui ont presque le même âge que lui, l'artiste les encourager à rêver. Il a profité de la chanson Youth, écrite en réponse aux attaques de Manchester, pour les inciter à changer le monde, à prôner la paix.

Shawn Mendes a terminé son concert avec In my blood, Use somebody et l'un des succès qui l'a fait connaître Treat you better. À ce moment du spectacle, la foule chantait presque plus fort que l'artiste.

Mission accomplie, les jeunes présents au concert de Shawn Mendes évoqueront ce spectacle avec bonheur et nostalgie dans 20 ans.

Camila Cabello (au centre), lors de son spectacle au Festival d'été de Québec le 8 juillet 2018. Photo : Radio-Canada/Alice Chiche

La foule a eu un coup de foudre pour Camila Cabello

Les amateurs de Shawn Mendes sont également friands de la musique de Camila Cabello, qui a été accueillie par les cris de la foule.

La jeune chanteuse d'origine cubaine a entamé son spectacle avec la chanson titre de sa tournée, Never be the same et a ensuite enchaîné avec She loves control et Inside out, tout en prenant littéralement le contrôle de la foule à qui elle s'est adressée à plusieurs reprises en français. « Je t'aime Québec. »

Elle a affirmé à plusieurs reprises aimer Québec, remerciant le public de son accueil.

Elle a offert une prestation digne des bombes latines, chantant et dansant presque sans relâche. Elle a terminé son concert avec Sangria wine et son grand succès de l'heure, Havana, sous les acclamations de la foule, visiblement conquise.

Dimanche soir, on avait l'impression d'assister à un coup de foudre entre Camila Cabello et la ville de Québec.

Lundi soir, c'est le retour très attendu des Foo Fighters qui aura lieu sur la scène des plaines d'Abraham.