Il est en train d'échanger des lettres avec Downing Street, la résidence de la première ministre britannique Theresa May.

Le sous-secrétaire d'État au Brexit, Steve Baker, a également démissionné, rapporte le journal Telegraph.

Le départ de David Davis survient deux jours après que Theresa May eut obtenu l'accord du gouvernement pour proposer le maintien d'une relation commerciale post-Brexit étroite avec l'Union européenne, ont rapporté la BBC et l'agence Press Association.

M. Davis, un eurosceptique nommé il y a deux ans pour diriger un ministère créé au lendemain du vote des Britanniques pour quitter l'Union européenne, a menacé à plusieurs reprises ces derniers mois de quitter ses fonctions, en raison de désaccords avec Mme May, selon les médias.

La décision de M. Davis sape le fragile gouvernement May. Il était un des plus véhéments partisans du Brexit au sein du conseil des ministres divisé entre les partisans d'un « Brexit dur » et d'un « Brexit doux ».

Plusieurs députés pro-Brexit sont en colère contre le projet de Mme May, affirmant que la Grande-Bretagne demeurera trop près de l'Union européenne. Selon eux, ce plan limite les capacités du gouvernement britannique à conclure de nouvelles ententes commerciales.

Le bon choix

Le député conservateur Peter Bone a estimé qu'il « avait fait la bonne chose », estimant que les propositions de Mme May n'avaient de Brexit « que le nom » et n'étaient « pas acceptables ».

Ces propositions, que Mme May doit présenter lundi aux députés britanniques, avant de les soumettre à Bruxelles, prévoient de mettre en place une zone de libre-échange et un nouveau modèle douanier avec les 27, afin de maintenir un commerce « sans friction » avec le continent.

David Davis, 69 ans, est un vieux routier de la politique britannique. Il a été secrétaire d'État aux Affaires européennes de 1994 à 1997. Il était un rival de David Cameron pour la direction du Parti conservateur avant les élections législatives de 2005.

Il est député de Haltemprice and Howden, une circonscription du nord-est de l'Angleterre.