En célébrant, il ne faut jamais oublier notre histoire. On a fait du chemin et on aime garder en tête qu’il y a plusieurs générations de la fierté. Chacune de ces générations-là a ses propres expériences , explique la coprésidente de Fierté Sudbury Pride, Michelle Gauthier.

Elle ajoute toutefois que les célébrations seront une occasion pour l’organisation de manifester son désaccord envers le nouveau premier ministre ontarien, Doug Ford, qui s'oppose au curriculum d’éducation sexuelle en vigueur dans les écoles de la province.

Mme Gauthier estime que l'abolition du programme constituerait un recul pour la communauté LGBTQ+ de la province entière.

L’éducation sexuelle, c’est important à la maison, mais c’est aussi important à l’école. C’est important pour notre communauté queer pour que les jeunes comprennent que c’est correct d’avoir des questions sur son identité sexuelle. Mais c’est aussi important pour le reste de la population pour qu’elle comprenne que ça fait partie de leur société. Michelle Gauthier, coprésidente de Fierté Sudbury Pride

Quelques activités de la semaine de la fierté : Levée du drapeau : lundi à 9 h au complexe sportif James Jerome

Visionnement du documentaire Track Two : lundi à 19 h à l’École d’architecture McEwen

Vigile en mémoire des personnes LGBT décédées de maladies ou de violence : mardi à 18 h au parc Memorial

Séance de canotage : mercredi à 16 h 30 au Centre des sports nautiques du Nord

Dîner-causerie sur les familles LGBT : jeudi à 12 h au Centre de santé communautaire du Grand Sudbury

Cours de maquillage : vendredi à 15 h au centre commercial New Sudbury (Sephora)

Le défilé annuel de la fierté LGBTQ+ se tiendra samedi à 14 h au parc Memorial.