L'œuvre, qui relate l'histoire d'un amour interdit au cours de la Deuxième Guerre mondiale, a reçu le prix Golden Man Booker pour la fiction à la suite de la compilation d'un vote populaire.

Le Patient anglais (The English Patient) avait remporté le prix Booker en 1992. Quelques années plus tard, en 1996, l'histoire avait été portée au grand écran. Le film, du même nom, qui mettait en vedette Ralph Fiennes et Juliette Binoche, avait remporté neuf Oscars.

Quelque 9000 personnes ont pris part au vote qui s'est tenu en ligne. Quatre autres romans étaient en lice. Les organisateurs n'ont toutefois pas révélé le nombre de votes reçus par oeuvre.

Des juges avaient sélectionné cinq oeuvres parmi les 51 lauréats du Booker, une pour chaque décennie d'existence du prix.

Les finalistes étaient Dans un État libre (In a Free State) de V. S. Naipaul, Serpent de Lune (Moon Tiger) de Penelope Lively, Dans l'ombre des Tudors (Wolf Hall) de Hilary Mantel et Lincoln in the Bardo de George Saunders.

Michael Ondaatje a déclaré qu'il ne croit pas que son livre est le meilleur. Il a rendu hommage au réalisateur du film Le Patient anglais, Anthony Minghella. « Je (le) soupçonne d'avoir quelque chose à voir avec les résultats de ce vote », a-t-il dit.