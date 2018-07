Un texte de Marie-Christine Rioux d’après un reportage de Louis Garneau

Les employés du Centre de plein air veillent à la sécurité des plaisanciers qui le fréquentent pour pratiquer la natation ou pour faire du pédalo ou du kayak.

Yan Savoie, l’un des employés du centre, rappelle les consignes aux plaisanciers pour qu’ils puissent naviguer de façon sécuritaire.

C'est vraiment de s'assurer qu’ils savent comment faire du kayak. Ensuite, on s'assure qu'ils portent leur veste de sauvetage tout au long de l'activité. Yan Savoie, employé du Centre de plein air du Lac des Rapides

Selon la Société de sauvetage du Canada, 79 % des victimes de noyade au Québec en 2017 ne portaient pas de veste de flottaison.

On est certifiés. On s'en rend compte quand les gens ont de la difficulté. On demande aux jeunes enfants qui ont de la misère à nager de mettre des bouées de sauvetage et de ne pas dépasser la zone de baignade , explique la sauveteuse de la plage du lac des Rapides, Marie Mercier.

Trois sauveteurs surveillent les baigneurs au centre de plein air. Photo : Radio-Canada/Daniel Fontaine

Chaque année sur les plans d'eau du Québec, on compte jusqu’à 90 décès par noyade, selon les données de la Société de sauvetage du Canada.