Un texte de Myriam Eddahia

Pendant plusieurs minutes, les festivaliers de l’Afrofest et amoureux des rythmes africains ont joué du djembé en suivant les instructions de musiciens sur la scène et dans la foule, à la plage Woodbine de Toronto.

Il a toutefois manqué environ 600 musiciens pour battre le record mondial.

Début du graphique (passez à la fin) C’est parti pour dix minutes de rythmes africains pour tenter de briser le record Guinness du plus grand ensemble de personnes qui jouent du djembé en même temps. #icito pic.twitter.com/SyfEtbB5iu — Myriam Eddahia (@MyriamEddahia) 8 juillet 2018 Fin du graphique (passez au début)

Les participants ne sont tout de même pas venus pour rien et ont eu droit à un petit cours.

Des musiciens du Ghana, du Nigeria et de plus d’une dizaine d’autres pays d’Afrique ont partagé leurs connaissances sur l’histoire et la technique du djembé.

Cet instrument parle comme nous on parle. C’est une langue , a dit le maître du djembé, Mohamed Diaby, impliqué dans les festivités de l’Afrofest depuis ses débuts.

C’est autour du djembé que les gens sur notre continent africain se rassemblaient. C’était le téléphone de l’époque , a expliqué un animateur du festival, Duvalier Monkam.

Les organisateurs et participants ne perdent pas espoir et sont même prêts à tenter de battre le record l’année prochaine pour le 31e festival Afrofest.