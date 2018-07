De son côté, son compagnon, un homme de 45 ans lui aussi contaminé à l'arme chimique, se trouve toujours à l'hôpital, où son état est jugé critique.

Selon des informations transmises par la Metropolitan Police, l'enquête sur le meurtre de Mme Sturgess a été confiée au contre-terrorisme britannique, et « environ 100 détectives travaillent d'arrache-pied aux côtés de leurs collègues du Wiltshire », la région britannique où s'est déroulé l'incident.

Impossible, pour l'instant, de savoir d'où provient le Novitchok auquel les deux individus ont été exposés. Mme Sturgess et son compagnon auraient manipulé un objet contaminé, avancent les autorités.

La police précise néanmoins qu'« il n'existe aucune preuve que [les deux personnes contaminées] ont visité l'un des sites décontaminés à la suite de la tentative de meurtre contre l'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia, en mars dernier », sans toutefois pouvoir déterminer si l'agent innervant provenait du même lot lors des deux incidents.

Ces deux incidents se sont d'ailleurs produits dans les villes d'Amesbury et de Salisbury, à une dizaine de kilomètres de distance l'une de l'autre.

Dimanche, toujours, la première ministre Theresa May s'est dite scandalisée et choquée par la nouvelle de la mort de Mme Sturgess.

Londres accuse la Russie d'avoir empoisonné Sergueï Skripal et sa fille, provoquant la pire crise diplomatique entre l'Est et l'Ouest depuis la fin de la guerre froide.

Les deux camps avaient ainsi mutuellement expulsé des centaines de diplomates. Moscou continue de plaider son innocence dans cette affaire.