Un texte de Roxanne Simard

Éric Harvey, directeur artistique de La Noce, est ravi du succès obtenu. « On voulait que ça aille aussi bien, aussi vite ».

Le festival, qui en est seulement à sa deuxième année, a atteint haut la main les objectifs qui avaient été fixés.

On a vraiment tenté de faire quelque chose de gros cette année, les festivaliers étaient présents, donc ç’a vraiment satisfait nos attentes. Éric Harvey, directeur artistique du festival La Noce

Le spectacle de Karkwa, qui a attiré à lui seul 5000 personnes, est l'un des moments forts de l'événement.

Karkwa présentait un spectacle dans le cadre du Festival La Noce Photo : Radio-Canada

Selon Éric Harvey, les spectacles de Loud, Alaclair Ensemble, Fred Fortin et Hubert Lenoir ont été particulièrement appréciés du public. Côté découverte, Klaus, Iskwé et Altin Gün ont aussi retenu l’attention.

On sent vraiment qu’on a des bases solides pour continuer. Éric Harvey, directeur artistique du festival La Noce

Même si la barre est haute pour l'an prochain, l'équipe est déjà prête à relever le défi.

« On a déjà des idées originales. Avec Philippe Brach et toute l’équipe, on sort toutes les idées les plus éclatées possible et on a déjà beaucoup de surprises pour l’année prochaine », précise Éric Harvey.

Même si l'événement prend de l'ampleur, l'organisation compte toujours miser sur des artistes émergents ou moins connus. L'envie de faire connaître de nouveaux groupes aux spectateurs restera l'un des objectifs phares de La Noce.

L'an dernier, le festival se tenait sur une seule journée et avait reçu 1500 personnes.