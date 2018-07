Un texte de Lyssia Baldini

C’est sous un ciel immaculé que les célébrations ont débuté le jeudi 5 juillet. Cette année, la Fête franco-albertaine a adopté un virage vert pour contribuer au développement durable du pays et pour préserver l’écosystème où se tient l’événement, explique Sophie Bergeron, la vice-présidente de l'événement.

On a choisi ce thème pour sensibiliser les participants de la fête franco à s’occuper de notre environnement. On est sur un super beau site de camping entouré de montagnes, donc on veut absolument l’entretenir pour les années à suivre. Sophie Bergeron, vice-présidente de la Fête franco-albertaine

Le recyclage à l'honneur

Plusieurs points de ramassage des matières recyclables ont été mis à la disposition des campeurs. L’organisation a également voulu montrer l’exemple en proposant des assiettes biodégradables lors de leur diner communautaire.

La Fête franco-albertaine a pris un virage vert. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

« Pour nos activités et nos ateliers, on essaie d’utiliser et de recycler les matériaux qu’on s’est servis l’année passée », souligne Sophie Bergeron, ajoutant que « les matériaux qui sont nouveaux de cette année, on les réutilise pour d’autres ateliers pendant toute la fin de semaine ».

Même la mascotte Gribbit est venue faire sa visite. Photo : Radio-Canada/Brent Roy

Malgré quelques petits pépins au niveau de l’électricité, des coupures de courant et d'eau sur le site du David Thompson Resort, les festivaliers ont pris part aux activités avec enthousiasme. Certains espèrent par contre que les problèmes seront réglés pour l'année prochaine.

Le spectacle d'ouverture du vendredi. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Plusieurs activités au programme

La fête franco-albertaine proposait un volet artistique, avec plusieurs spectacles musicaux, de la comédie, une soirée cabaret et même du karaoké en trois dimensions.

Plus de 20 artistes ont partagé leur passion pour le rire et la musique avec le public. Il y avait entre autres, la Gang du RIRe et Joëlle Préfontaine. En musique, les jeunes artistes du Galala, de la Chicane albertaine et Polyfonik étaient de la partie.

Le grand spectacle musical L'Éco-Show. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Et pour le grand spectacle musical du samedi soir, L’Éco-Show, avec les artistes Paul Cournoyer, Roger Dallaire, Raphaël Freynet, Daniel Gervais, Joël F. Lavoie, Pascal Lecours, Renelle Roy et le Duo SKIDOO, tous ont réchauffé les spectateurs.

C’est vraiment une belle brochette d'artistes […] Cette année on a choisi des chansons qui bougent, les gens ont envie de danser. Il va peut-être faire un peu froid, mais ça va être chaud chaud chaud! Josée Thibeault, directrice artistique de la Fête franco-albertaine

Au-delà des performances artistiques

Il ne faudrait surtout pas oublier les activités sportives et récréatives. Chaque jour, une multitude d’activités pour tous ont été développées par les bénévoles l’automne dernier.

L'atelier de graffiti. Photo : Radio-Canada/Brent Roy

Il y avait du yoga, du frisbee golf, du minigolf, de randonnées pédestres, de l’équitation, une tournée de la mine de Nordegg, et même des compétitions de fer à cheval et de taekwondo!

Le minigolf comptait parmi les activités proposées. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

L’organisation s‘est dépassée en proposant également des ateliers de créations et d’informations sur des sujets comme la fabrication de mangeoires pour les oiseaux, la photographie, la création de capteurs de rêves, la peinture et les graffitis.

L'atelier de fabrication de mangeoires pour oiseaux. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

Il était aussi possible de participer à une course à indices.

La pêche au canard était une activité proposée lors du carnaval. Photo : Radio-Canada/Lyssia Baldini

À la merci de la météo

La pluie et le vent ont rendu visite à quelques reprises aux campeurs, mais la bonne humeur est restée de la partie en tout temps. Comme chaque année, la fête s’est terminée le dimanche par la célébration liturgique et le brunch communautaire.

C’est la première fois que je viens à la fête franco et vraiment j’adore ça! Je suis impressionnée par la qualité et la variété des activités, mais aussi par la communauté. Claudine, festivalière

Lors de la cérémonie de clôture, les organisateurs ont annoncé que la Fête franco-albertaine sera de retour au David Thompson Resort pour célébrer ses 30 ans de festivités francophones.