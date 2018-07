Les trajets du navire au départ de Tsawwassen et de Swartz Bay sont suspendus pour le reste de la journée.

BC Ferries cite des problèmes au niveau du système de propulsion du vaisseau.

Les départs de midi, de 16 h et de 20 h ont été annulés au terminal de Tsawwassen, de même que ceux de 14 h, 18 h et 22 h au terminal de Swartz Bay.

Les passagers ayant réservé une place pour l'un ou l'autre de ces départs seront remboursés. Ceux qui souhaitent profiter des autres traversées sont invités à s'armer de patience puisque BC Ferries prévoit un achalandage plus élevé qu'à l'habitude à cause de l'arrêt du Queen of New Westminster.

Le mois dernier, deux liaisons ont été annulées à cause d'un mauvais fonctionnement du gouvernail.