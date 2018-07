Les deux incidents distincts ont conduit la police à améliorer son programme d’entraînement en milieu résidentiel.

En juillet 2017, Marty Marin se tenait devant sa résidence lorsqu’un chien policier à l’entraînement et en laisse l’a attaqué et mordu à la jambe et traîné sur quelques mètres.

Un incident « qui n’aurait jamais dû arriver », soutient M. Marin.

Révision des procédures

Après ces morsures, la police de Regina a révisé ses méthodes, en affichant « très clairement » la tenue d’exercices dans les secteurs résidentiels, explique le surintendant Darcy Koch.

Il ajoute que les agents sont maintenant tenus d’informer les résidents de vive voix qu’un entraînement est en cours.

« Nous croyons avoir ainsi amélioré notre communication avec le public », explique-t-il.

Un exercice mené sans avertissement

C’est qu’une « piste avait été laissée dans la cour de M. Marin », indique M. Koch, mais personne n’avait informé le résident qui était pourtant chez lui avant l’incident.

Selon le surintendant, les policiers sont censés communiquer avec les résidents lorsqu’un exercice passe sur leur terrain. Ils ont toutefois pu « supposer que le résident était absent » et n’ont pas communiqué avec lui.

Marty Marin soutient pour sa part que personne n’a tenté de le joindre et que ses voisins ne semblaient pas être au courant de la tenue d’un exercice avant que l’ambulance vienne le chercher après l’attaque.

Attaqué malgré la laisse

Ce qui dérange particulièrement M. Marin, c’est la virulence de cette attaque menée par un chien en laisse.

Les chiens policiers sont entraînés à mordre et immobiliser un suspect sous leurs crocs jusqu’à ce qu’on leur ordonne de le lâcher.

L’intendant Koch nie toutefois qu’une erreur ait été commise par le policier qui menait l’entraînement. Il reconnaît toutefois que ses chiens « ne sont pas parfaits », tout en affirmant que « c’est le maître-chien qui décide, pas l’animal ».

Il ajoute que le problème, pour les deux incidents de l'été 2017, n’est pas « dans les agissements du chien », mais dans la communication avec les résidents du milieu d’entraînement.