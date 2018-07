C'est avec la résilience au cœur que les artistes et les organisateurs du Festival en chanson de Petite-Vallée ont réussi à donner vie au 36e festival qui s'est terminé samedi soir. Un événement tenu in extremis, après deux incendies qui ont détruit le Théâtre de la Vieille Forge et la Maison Lebreux qui hébergeait et chouchoutait les artistes.