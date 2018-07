Cette nouvelle activité qui est prévue les jeudis et samedis du 12 juillet au 18 août se fera à vélo.

Elle vise à faire connaître aux participants le quartier du Vieux-Noranda en compagnie d'un guide-animateur.

L'objectif est d'amener les gens à être actifs tout en apprenant des choses nouvelles, explique la récréologue à la Corporation de la Maison Dumulon, Josée-Parée Hardie

« On se promène dans Noranda, on apprend sur l'histoire de la ville, on ne passe pas à côté de l'histoire de la fonderie, et à travers différents arrêts et attraits par exemple le Centre musical en sol mineur, on apprend qu'est-ce que c'était à l'époque. Donc les gens apprennent un peu sur le patrimoine de la ville. Il y a aussi un livret de photo qui démontre les bâtiments de l'époque, donc c'est un support visuel que les gens auront avec eux », dit-elle.

L'idée du circuit est née d'une activité organisée l'année dernière aux Journées de la culture.