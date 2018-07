Un texte de Marie-Christine Rioux d’après un reportage de Laurie Desjardins-Dufresne

Une centaine de jeunes de 15 à 18 ans ont ainsi complété les cinq étapes de l’épreuve, pour un total de plus de 200 kilomètres.

Le départ a été lancé au centre-ville de Rimouski le 4 juillet dernier.

On a commencé le tour à environ 150. Évidemment, avec les abandons, les différents autres problèmes, les deux pelotons s'amenuisent. Ce matin, on devrait avoir entre 120 et 130 cyclistes qui devraient prendre le départ. Daniel Paré, président du Tour de la relève internationale de Rimouski

La compétition aura été ardue à bien des moments. Canicule, grands vents et pluie sont venus s’ajouter aux efforts des athlètes.

Ça se gère. Tout le monde les a, les vents. Tout le monde l'a, la canicule. Alors on est quand même toutes sur le même pied d'égalité. Adèle Desgagnés, championne canadienne chez les juniors

Par contre, il n’est pas question pour les coureurs de se laisser abattre par les aléas de la météo. Pour plusieurs d’entre eux, le Tour de la relève internationale de Rimouski représente l’une des courses majeures de l’été.

C'est vraiment la course de l'été. Il y a les Jeux du Québec aussi. Mais je priorisais quasiment plus le Tour de la relève que les Jeux du Québec. C'est vraiment une grosse course , raconte Maxime Lévesque, un cycliste originaire d’Amqui.

Pour plusieurs jeunes cyclistes, le Tour de la relève internationale de Rimouski représente l'une des courses les plus importantes de l'année. Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

Le Tour de la relève internationale de Rimouski prépare les jeunes athlètes de 15 à 18 ans aux compétitions internationales juniors.

La plupart des jeunes coureurs se retrouveront le 27 juillet à Thetford Mines pour les Jeux du Québec.