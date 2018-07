Près de 50 personnes réparties en équipes de trois joueurs chacune s’affronteront jusqu’en début de soirée.

Pour la bénévole Isabelle Giroux, l’activité sportive est un excellent moyen pour l’organisation de transmettre son message.

Kathleen Ransom, membre fondatrice de Five Cent City, indique que « la dépendance aux opioïdes est un grand fléau à Sudbury ».

Elle a d’ailleurs décidé de se joindre à l’initiative après le décès d’un ami des suites d’une surdose.

Pour elle, l’initiative de dimanche se veut aussi une occasion d’aiguiller les personnes souffrant de dépendance et de problèmes de santé mentale vers les services d’aide disponibles dans la région.