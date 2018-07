Un texte de Boualem Hadjouti

La sportive du club de triathlon Les Explosifs a pris part aux Championnats du monde de duathlon standard à Odense dans la catégorie des 55 - 59 ans.

Elle s'est classée 11e dans son épreuve en parcourant 55 km de course à pied et de vélo en 2 h 39 min 37 sec.

C'est une première participation à une compétition internationale pour Christine Boileau qui se dit satisfaite de son classement.

« Je n'ai pas beaucoup d'expérience en duathlon standard, c'était mon deuxième duathlon, donc je suis satisfaite, dit-elle. Je trouve que c'est une belle opportunité, c'est un défi, un événement unique pour moi de participer à ça. Oui je suis très satisfaite, il y a une belle équipe, belle ambiance aussi, c'est vraiment un beau moment. »

Christine Boileau a déjà participé à des courses dans la région et à Montréal.

Il lui a fallu 6 mois de préparation pour la compétition mondiale.

« J'ai mis vraiment 6 mois d'entraînement en faisant du vélo et de la course, environ 7 à 9 heures par semaine depuis le mois de janvier pour me préparer spécifiquement pour cette épreuve-là. Il y a de la rigueur dans l'entraînement, il faut persévérer », explique Christine Boileau qui participe au championnat avec l'équipe du Canada.