Dans cette note datée de février 2018, les fonctionnaires avisent la ministre Joly que les travaux prévus dans les édifices du Centre et de l'Est, qui abritent la tour de la Paix et la Chambre des communes, grugeront considérablement l'espace disponible pour la foule.

Ces travaux d'envergure prendront près d'une décennie à compléter. Le ministère travaille donc sur une « stratégie de transition sur trois ans, afin de s'assurer que la fête du Canada demeure un événement de qualité », peut-on lire dans le document interne.

La programmation est en train d'être revue avec des approches innovatives qui reflètent mieux les valeurs canadiennes et qui sont plus attrayantes pour les milléniaux. Extrait d'une note interne du ministère du Patrimoine canadien

Gatineau pourrait tirer son épingle du jeu

La colline du Parlement continuera à être utilisée pour les activités protocolaires en raison de son caractère « iconique », peut-on lire dans la note, mais les célébrations devront vraisemblablement déménager.

« À cause des rénovations, l'espace disponible pour la fête du Canada sera réduit significativement, ce qui diminuera la capacité d'accueil sur la colline », ont indiqué les fonctionnaires dans leur note, avant d'indiquer que les terrains du Musée canadien de l'histoire et du parc Major's Hill étaient trop petits pour accueillir les foules du 1er juillet.

Ils ont toutefois fait remarquer que le parc Jacques-Cartier de Gatineau pourrait être utilisé pour les célébrations de 2019, « ce qui aiderait à augmenter l'offre d'événements du côté québécois ».

Qu'adviendra-t-il des feux d'artifice après 2020?

En plus de perdre la colline du Parlement l'an prochain, les organisateurs de la fête du Canada devront bientôt trouver un nouvel endroit pour le traditionnel lancement de feux d'artifice.

D'ordinaire, le lancement à lieu sur la pointe Nepean, non loin du Musée des beaux-arts du Canada. Mais la Commission de la capitale nationale (CCN), qui est propriétaire du terrain, compte le revamper dès 2020.

L'agence fédérale a refusé de commenter le dossier, indiquant dans un courriel que le ministère du Patrimoine canadien était « responsable de la fête du Canada depuis septembre 2013 ».

Cette année, les célébrations du 1er juillet ont attiré près de 50 000 personnes sur la colline du Parlement, en dépit de la canicule.