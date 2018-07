Un texte de Brigitte Dubé, en collaboration avec Geneviève Génier Carrier

En visite aux Îles samedi, M. Moreau a donc annoncé le versement d’une aide financière de 510 000 $ sur trois ans, pour la mise en œuvre d’une stratégie visant à attirer de nouveaux résidents aux Îles.

Le député libéral des Îles, Germain Chevarie, rappelle que les besoins en main-d’œuvre sont importants.

On voudrait soit ramener des Madelinots qui vivent sur le continent, soit des Québécois ou des personnes issues de l’immigration pour combler nos besoins en main-d’œuvre et renverser la tendance à la baisse de la démographie , a-t-il commenté.

Selon lui, il est important que les Îles aient une stratégie distincte de celle de la Gaspésie, étant donné la distance entre les deux territoires et le statut particulier d’insularité des Îles.

Animation au site de La Grave. Pour le maire Jonathan Lapierre, il ne fait pas de doute que les îles offrent un milieu de vie attrayant. Photo : Municipalité des Îles

Pour le maire des Îles, Jonathan Lapierre, cette aide gouvernementale est plus que bienvenue.

Il fait valoir que les Îles représentent un milieu de vie positif et dynamique avec de bons emplois, mais mentionne qu’il faut aussi travailler fort pour renverser la tendance démographique à la baisse.

Lorsqu'on regarde les indices démographiques, les naissances, les décès, le vieillissement de la population, ceux qui quittent par exemple pour les études et ne reviennent pas, si on veut inverser cette tendance-là, il faut aller chercher plus de 100 personnes par année , précise-t-il.

Le maire ajoute que le travail de recrutement est commencé depuis un an et demi et que les 510 000 $ annoncés samedi représentent la moitié d’une aide globale de un million de dollars.

Bureau de coordination

Quant au BRCGI, il aura pour mandat d'assurer la cohérence entre les différentes interventions gouvernementales dans l'archipel. Quatre nouveaux postes seront ajoutés dans l'ensemble des ministères.

Nous pourrons offrir une plus grande accessibilité à l’ensemble de l’appareil gouvernemental aux Îles à partir des Îles, a expliqué le député Chevarie. [Le personnel] pourra développer une expertise dans l’ensemble des ministères et des programmes du gouvernement du Québec.

La création du BRCGI s'inscrit dans le cadre de la Stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.