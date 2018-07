Dès l'annonce des coupes, M. Jolin a demandé à rencontrer la présidente du conseil d'administration, Carole Beaulieu et le président-directeur général, Glenn O'Farrell pour discuter du dossier.

On a bien des questions pour eux. Les coupes à #ONfr nous dérangent énormément. Quant à nous l'information en français perd beaucoup. Les correspondants à Queen's Park et à Sudbury... ce sont des correspondances qui sont extrêmement importantes , souligne-t-il.

Pour exprimer les sentiments de la communauté franco-ontarienne, l'AFO a préparé un sondage auquel ont répondu 328 membres. Ce sont des munitions pour aller poser les questions difficiles , estime-t-il.

Plusieurs questions à TFO

M. Jolin énumère toute une série de questions soulevées par la communauté.

Est-ce que toutes les possibilités ont été envisagées? Quel est le plan pour être capable d'offrir la même qualité de service? On veut inviter TFO à revenir sur sa décision sur les postes à #ONfr.

À la suite des compressions, une dizaine de chefs de file de la communauté franco-ontarienne avait demandé dans une lettre ouverte au président du diffuseur public TFO de reconsidérer les mises à pied , particulièrement en ce qui avait trait aux journalistes de #ONfr.

Les Franco-Ontariens ont besoin d'avoir cette compétition entre les médias avec Radio-Canada pour pouvoir amener des perspectives différentes et permettre aux gens de se faire une idée sur ce qu'il se passe sur le plan politique en Ontario. Carol Jolin, président de l'AFO

M. Jolin donne un exemple de ces pertes, avec la récente annonce du ministère fédéral de l'Immigration. Ottawa a alors lancé un appel d'offres afin de recruter un organisme francophone chargé de fournir des services en français aux nouveaux arrivants à l'aéroport Pearson de Toronto.

Il n'y avait personne de #ONfr qui était présent à l'événement. Avant il y aurait eu quelqu'un de disponible, car c'était une annonce extrêmement imporante et un dossier pour lequel on se bat depuis des années. Donc on a beau dire qu'une personne couvrira la politique quand il y aura lieu, si celle-ci est ailleurs ou a couvert un événement la veille au soir et n'est donc pas là... Cela se ressent directement , juge-t-il.

Il a par ailleurs souligné la couverture des élections provinciales en français, pour lesquelles l'équipe de #ONfr a organisé une soirée spéciale, avec des journalistes, en direct, dans chacune des permanences des principaux partis, ainsi qu'un panel de politologues sur le plateau télévisé.

Selon lui, il est important que les postes de cette équipe, une fois le gel des postes passé , soient rouverts.

M. Jolin promet également de questionner le conseil d'administration de TFO quant à sa gestion des finances. Cela fait partie des questions difficiles que nous devrons poser : comment en sont-ils arrivés à ces décisions-là?

Les résultats du sondage seront également rendus publics lundi.