L'événement qui aura pour thème la réduction des déchets se tient au Parc des clubs, près du siège de la municipalité.

Les participants pourront écouter une mini-conférence sur le compost, le tri et la réduction des déchets avec la participation du Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue (CREAT).

L'activité est également ouverte aux enfants explique Shallen Belanger Julien du comité organisateur.

« Pour nous faire connaître et pour que les gens puissent penser écologie en tout temps. On essaie d'être présents et ça nous permet d'être en contact avec les gens pour leur parler à travers ces activités, et puis ça fait des sorties les dimanches ou rien n'est ouvert au Témiscamingue », dit-elle.

Le comité a déjà organisé une opération de nettoyage des fossés sur la route 101 au Témiscamingue qui lui a permis d'amasser une demi-tonne de déchets.