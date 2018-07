Un texte d’Alexandre Duval

Rencontré à la marina de Sillery quelques heures avant le grand départ, Jean Legault affichait un air serein. Il n’y a pas d’inquiétudes à avoir, assure-t-il.

« C’est un gros périple, mais on fait de la voile depuis longtemps, explique le père de famille. J’ai déjà une bonne expérience. »

Derrière son calme se cache néanmoins une préparation minutieuse. Bien entendu, il a fallu préparer l’embarcation de 41 pieds, s’équiper de pièces de rechange et réaménager l’espace.

C'est à bord du voilier Caractère que Jean Legault et sa famille vont passer quatre ans Photo : Radio-Canada/Carl Marchand

« Ça devient notre maison et ce n’est pas très grand pour être cinq dedans! Mais bien classé, bien rangé avec des bons systèmes, on va y arriver! » Il a aussi fallu accepter de quitter le quotidien, avec tout ce que ça signifie.

C’est de louer la maison, de quitter nos emplois. Après ça, il y a le côté santé, les vaccins et tout ça. Un bon bout que ma conjointe a travaillé, c’est le programme scolaire pour les enfants. Jean Legault

Puis il y a toute la logistique et les précautions : « On va avoir 30 jours d’océan à travers, donc il faut être autonome pour 30 jours. On va se préparer peut-être pour 50 ou 60 jours d’autonomie pour être certain, s’il arrive quelque chose sur l’océan. »

Pour les enfants

Jean Legault a le pied marin depuis l’enfance. Le voyage qu’il s’apprête à faire, il en a vécu une version semblable lorsqu’il était lui-même âgé de 7 à 11 ans et que ses parents l’ont emmené à bord de leur voilier.

J’ai tellement eu une belle expérience que je voulais faire revivre ça à mes enfants. Jean Legault

Le voyage mènera d’abord sa famille dans golfe du Saint-Laurent, avant de descendre la côte ouest américaine jusqu’en Floride et de se rendre aux Bahamas, où ils passeront vraisemblablement leur premier Noël.

Par la suite, la famille passera six mois dans les Antilles avant se de rendre au Panama. Puis viendra le temps de la grande traversée du Pacifique : une escale est prévue en Polynésie française dans le but d’atteindre l’Australie, où devrait se célébrer le deuxième Noël.

La dernière année de leur périple doit les mener en Afrique du Sud avant de traverser l’Atlantique pour rejoindre le Brésil et ensuite remonter les Amériques jusqu’à la maison.

Savoir s'adapter

Si tel est le plan, Jean Legault est bien conscient qu’il pourrait devoir s’adapter.

Ce n’est pas que ça nous fait peur, mais tout est basé sur la météo, les vents, les vagues et tout ça. Par contre on a du temps, donc si la météo n’est pas bonne, on va tout simplement attendre. Jean Legault

« C’est les vents qui vont décider, un peu, où l’on s’en va et les gens qu’on va rencontrer », philosophe-t-il, en souhaitait à bien d’autres familles d’avoir la chance de vivre le même « voyage d’une vie ».

Avec les informations de Carl Marchand