En conférence de presse, le chef de la cellule de crise, Narongsak Osottanakorn, a affirmé que les équipes de secours ne pouvaient pas être plus prêtes qu'aujourd'hui.

L'équipe de secours comprend 13 plongeurs étrangers et 5 plongeurs thaïlandais.

Les 13 plongeurs internationaux ont une « expertise en spéologie », a-t-on indiqué lors d'une conférence de presse.

Selon les autorités, l'opération d'évacuation pourrait prendre jusqu'à quatre jours, selon la température.

« Aujourd'hui est le grand jour. Les garçons sont prêts à affronter tous les défis », a déclaré Narongsak Osottanakorn, chef de la cellule de crise.

Le premier enfant devrait vers 21 h, heure locale (10 h, HAE), a ajouté M. Osottanakorn.

Des journalistes de partout dans le monde suivent les opérations de secours d’une équipe de soccer et de leur entraîneur coincés dans les cavernes Tham Luang, en Thaïlande. Photo : AFP/Ye Aung Thu

Site évacué

Dimanche matin, avant de tenir une conférence de presse, les autorités ont évacué le site des cavernes Tham Luan, en Thaïlande, afin d’aider « les victimes ».

« Tous ceux qui ne sont pas impliqués dans l'opération doivent sortir de la zone immédiatement », a indiqué la police. Cet appel était entre autres destiné aux centaines de journalistes se trouvant sur place.

« Nous devons utiliser la zone pour aider les victimes », ont ajouté les autorités.

Une guerre contre l'eau et le temps

Dans la soirée de samedi, un violent orage a frappé le nord du pays, conduisant à une dégradation des conditions dans la grotte où les secours mènent une « guerre contre l'eau et le temps » pour sauver les 12 jeunes et leur entraîneur.

La pluie pourrait nuire aux progrès accomplis au cours de la dernière semaine pour tenter de drainer la série de cavernes de Tham Luan, dans la province de Chiang Rai.

La fenêtre d’occasion pour mener une opération de sauvetage est comprise à partir de maintenant et pendant les trois ou quatre prochains jours, indiquait samedi Narongsak Osottanakorn.

Sur la colline, où les sauveteurs tentent de trouver des puits d'accès vers la grotte, un autre incident s'est produit samedi soir : un véhicule a dérapé sur une piste de terre battue, blessant grièvement le conducteur et un passager, en plus de blesser plus légèrement quatre autres bénévoles.

Malgré tout, M. Osottanakorn, qui est aussi le gouverneur de la province de Chiang Rai, demeure optimiste. « La situation actuelle, en tenant compte des niveaux d'air et d'eau, et de la santé des garçons, est la meilleure jusqu'à présent », a-t-il dit.

Le 23 juin dernier, des précipitations importantes dues à la mousson ont inondé une partie de la grotte, dont l'entrée principale. L’équipe de soccer s’est retrouvée prisonnière de ce réseau souterrain complexe. Photo : Reuters/Reuters TV

Lettres aux parents

Plus tôt dans la journée, les 12 enfants et l'entraîneur bloqués dans la grotte ont pu transmettre des lettres à leurs parents et à leurs proches, par l'intermédiaire de plongeurs.

L'entraîneur de soccer a ainsi écrit une lettre d'excuses aux parents : « Merci pour tout le soutien moral. Je demande pardon à tous les parents », écrit l'homme de 25 ans, Ekkapol Chantawong.