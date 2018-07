Peu avant 22 h samedi, la conseillère municipale Stéphanie Giguère indiquait que « de grosses flammes » étaient encore visibles. Toujours selon Mme Giguère, aucun résident vivant à proximité de l’ancienne usine n’avait encore été évacué.

La papetière a fermé ses portes en décembre 2014. La compagnie Riversedge Development avait racheté l’ancienne usine et pâte et papier de Produits forestiers Résolu en janvier 2016. L’entreprise avait à ce moment espoir de reconvertir la propriété en centre de transformation et de distribution de produits agricoles.