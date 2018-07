Des bornes relais interceptent les signaux des capteurs et les transfèrent à une banque générale de données.

Depuis septembre 2017, nous avons installé trois bornes qui couvrent une grande partie de la ville. Sylvain Mayer, directeur du service informatique, Ville de Calgary

Pour capter quoi?

À terme, les informaticiens espèrent pouvoir installer des capteurs dans tous les endroits utiles et stratégiques de la ville afin de, par exemple, tester la qualité de l’air ou surveiller la montée des eaux. Des zones difficiles d’accès ou hors de portée du wi-fi grand public pourront ainsi être quadrillées grâce à ce modèle sans fil.

« Les capteurs fonctionnent sur batterie, sont peu coûteux et ont une longue durée de vie », précise Nan Xie, informaticien à la Ville de Calgary.

Un capteur qui permet de détecter le taux d'humidité de son environnement. Photo : Radio-Canada/Nelly Albérola

Aux jardins Devonian (des espaces verts créés à l’intérieur d’un centre commercial), la Ville a récemment installé de multiples capteurs, notamment de lumière et d’humidité. Si, aujourd’hui, vérifier l’état des plantes est encore un travail manuel, demain, grâce à ces capteurs, les employés n’auront plus qu’à regarder les données et à ajuster la situation -- comme l'arrosage ou la luminosité -- sans même avoir à se déplacer.

Interconnexion

Ce système fonctionne sur le principe de l’Internet des objets, un système de dispositifs interreliés transférant des données sur un réseau de manière autonome, sans avoir besoin d’interaction humaine.

Cette technologie existe déjà à l’échelle du consommateur : les téléphones intelligents nous géolocalisent, les montres notent nos pulsations, même les réfrigérateurs sont aujourd’hui capables de relever les dates de péremption des produits qu’ils contiennent et d’informer les consommateurs lorsqu’ils sont périmés.

« Le programme de la Ville de Calgary repose sur cette même interconnexion, mais pour les infrastructures et bâtiments municipaux », explique Sylvain Mayer.

Nous sommes la première ville du Canada à avoir construit et à posséder un tel réseau! Sylvain Mayer, directeur du service informatique, Ville de Calgary

Le projet a été lancé en partenariat avec des chercheurs et étudiants de l’Université de Calgary, ainsi que des développeurs locaux de l’Internet des objets.