Les membres comptent se réunir deux fois par année afin de proposer et choisir des projets d'aménagement urbain à réaliser.

Le groupe comprend une soixantaine de résidents qui ont accepté de verser individuellement 150$ lors de chaque rencontre.

Ce modèle de financement communautaire permet de ne plus dépendre du financement des différents gouvernements provincial, fédéral et municipal, explique Yvette d'Entremont, membre du conseil d'administration du groupe.

Cela permet de gagner en rapidité et en efficacité, selon elle.